Похолодание выходит на пик: сколько простоят морозы в Ярославле и Центральной России

Прогноз на выходные и начало следующей недели

Жителей Центральной России предупредили о похолодании. Причиной его является антициклон, который несет на Русскую равнину морозный арктический воздух.

«В Центральную Россию идут самые крепкие морозы этой зимы», — сообщили в центре «Фобос».

В выходные, по информации синоптиков, арктическое вторжение усилится. Но в начале следующей недели погодный тренд должен измениться. На территорию Европейской России начнут прорываться атлантические циклоны. Под их влиянием регион накроют снеговые облака, а температура начнет повышаться.

Прогноз погоды в Ярославской области:

  • пятница, 23 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем: -11…-16 градусов;

  • суббота, 24 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -18…-23 градуса, днем: -13…-18 градусов;

  • воскресенье, 25 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -21…-26 градусов, днем: -13…-18 градусов;

  • понедельник, 26 января: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -22 градуса, днем: -13 градусов;

  • вторник, 27 января: облачно, снег. Температура воздуха ночью: -13градусов, днем: -6 градусов.

Прогноз погоды в Ярославской области на каждый день можно также узнать в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
14 минут
Ярославская область готовится к морозам, пора утепляться.
Гость
14 минут
# Похоже, зима решила напомнить о себе в этом году пораньше.
Рекомендуем