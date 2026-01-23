Похолодание выходит на пик: сколько простоят морозы в Ярославле и Центральной России

Жителей Центральной России предупредили о похолодании. Причиной его является антициклон, который несет на Русскую равнину морозный арктический воздух.
«В Центральную Россию идут самые крепкие морозы этой зимы», — сообщили в центре «Фобос».
В выходные, по информации синоптиков, арктическое вторжение усилится. Но в начале следующей недели погодный тренд должен измениться. На территорию Европейской России начнут прорываться атлантические циклоны. Под их влиянием регион накроют снеговые облака, а температура начнет повышаться.
Прогноз погоды в Ярославской области:
пятница, 23 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем: -11…-16 градусов;
суббота, 24 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -18…-23 градуса, днем: -13…-18 градусов;
воскресенье, 25 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -21…-26 градусов, днем: -13…-18 градусов;
понедельник, 26 января: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -22 градуса, днем: -13 градусов;
вторник, 27 января: облачно, снег. Температура воздуха ночью: -13градусов, днем: -6 градусов.
