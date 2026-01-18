НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
На Крещение Россию накроют морозы до -40 градусов. Где будет холоднее всего

На Крещение Россию накроют морозы до -40 градусов. Где будет холоднее всего

Над страной навис антициклон

157
На Крещение принято купаться в ледяной воде | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU На Крещение принято купаться в ледяной воде | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

На Крещение принято купаться в ледяной воде

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Праздник Крещения Господня в 2026 году выпал на 19 января. И в некоторых частях России в этот день ударят воистину крещенские морозы!

Так, в Забайкалье и в Иркутской области температура опустится до -35… -40 градусов. Недалеко уйдут еще четыре региона: Якутия, Омская, Томская и Тюменская области. Там холод дойдет до -31… -36 градусов. Перечисленные показатели — самые морозные для страны.

Самые сильные морозы ожидаются в Сибири. Якутия, юго-запад Сибирского округа — Омская, Томская, Тюменская области — это регионы, в которых температура ниже 30 градусов, -31… -36 ночью, а днем -24… -29. На юго-востоке сибирского округа, можно туда отнести юго-запад Дальневосточного округа, то есть Забайкалье, и в Иркутской области, здесь температура до -35… -40 градусов ночью и днем -28… -33. Это самые сильные морозы», — рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова РИА Новости.

В других крупных городах погода будет чуть более милосердна к россиянам. Так, в Москве предвидится всего -8 градусов. В Петербурге — до -4 градусов. Любопытно, что в Краснодаре этой зимой не только выпал ощутимый снег, но и будет какой-никакой мороз: -7 градусов.

В целом, температура в европейской части страны будет на 4–9 градусов ниже среднего. Виной всему — обширный и малоподвижный антициклон. Об этом предупредил Гидрометцентр.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
