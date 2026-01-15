Аномальная стужа уже на пороге: сколько продержатся морозы в Ярославской области

Синоптики прогнозируют, что пик похолодания в Центральной России придется на предстоящие выходные, 17–18 января. Морознее станет уже в пятницу.
«В субботу выхолаживание усилится. В воскресенье ночью морозы окрепнут», — рассказали в центре «Фобос».
Так, в ночь на субботу, 17 января, в Ярославской области ожидается до -20 градусов. При том, что климатическая норма температуры в Ярославле в январе, по данным Гидрометцентра, составляет всего -8,5 градуса.
Впрочем, по данным специалистов, это похолодание окажется недолгим.
«В понедельник циклон нагонит облаков и стужа сразу ослабит хватку», — добавили в «Фобосе».
Прогноз погоды на ближайшие дни в Ярославской области:
четверг, 15 января: облачно, небольшой снег. Температура воздуха днем: -4…-9 градусов;
пятница, 16 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -11…-16 градусов, днем: -8…-13 градусов;
суббота, 17 января: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -10…-15 градусов (местами до -20 градусов), днем: -8…-13 градусов;
воскресенье, 18 января: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -12 градусов, днем: -8 градусов;
понедельник, 19 января: облачно, днем небольшой снег. Температура воздуха ночью: -9 градусов, днем: -5 градусов;
вторник, 20 января: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -6 градусов, днем: -3 градуса.
Узнать прогноз погоды в Ярославской области на каждый день можно в сервисе «Погода 76.RU».