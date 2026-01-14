В ярославском Минобре разъяснили, при какой погоде разрешается прогуливать школу

Стало известно, при какой погоде отменяют занятия в школах Ярославля Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославскую область вот-вот нагрянет новая волна стужи. К слову, местами по России уже вдарили 30-градусные морозы, из-за которых в школах отменили занятия. Мы узнали в Министерстве образования, какая погода может стать причиной прогула школы в нашем регионе.

«Единый температурный порог для отмены занятий на федеральном уровне не установлен, так как климатические условия в регионах значительно отличаются. При сильных морозах в Ярославской области вводится свободное посещение школ. Отправлять ли ребенка в школу, решают родители, и обязательно сообщают об этом классному руководителю или администрации образовательной организации. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине», — пояснили на запрос 76.RU в Минобре.

С детскими садами ситуация обстоит аналогично: вопрос посещения дошкольного учреждения также остается на усмотрение родителей. Медицинская справка после отсутствия из-за погодных условий не нужна.

«Если ребенок пришел в школу, для него будут организованы индивидуальные занятия, а классные руководители проинформируют родителей о времени завершения учебы», — указали в Министерстве.

В Минпросвещения РФ ранее сообщали, что в регионе власти устанавливают свои температурные пороги. Еще в 2021 году в школах Ярославля действовали следующие нормы:

учащимися 1–4-х классов — при температуре -23 °С и ниже;

учащимися 5–9-х классов — при температуре -26 °С и ниже;

учащимися 10–11-х классов — при температуре -30 °С и ниже.

В середине января занятия отменили в школах Челябинска (похолодание до -29 градусов), Тюмени (там температура воздуха составляет -31 градус), Сургута (похолодало до -39 градусов), Кургана (морозы до -36 градусов) а также Краснодара (недавно там прошел обильный снегопад).