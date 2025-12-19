«Погодный тренд изменится»: когда в Центральной России выпадет снег, и ударят морозы

Как изменится погода в Центральной России Источник: Артем Бауман / 76.RU

В грядущие выходные температура в Ярославской области будет держаться на плюсовых отметках. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос» в прогнозе для Центральной России.

«Можно сказать, что зима отстаёт от климатического графика более чем на месяц — обычно такая ситуация наблюдается лишь в ноябре. В Центральной России осенняя погода задержится вплоть до понедельника. В Москве столбики термометров будут колебаться в диапазоне 0…+2 °С», — рассказали в «Фобосе».

Но затем в Центральную Россию может прийти похолодание. А вместе с ним и снег.

«Погодный тренд изменится во вторник, когда в центр страны устремится более холодный воздух, и под аккомпанемент снежных зарядов дневная температура понизится до −4 °С. В такой ситуации уже можно рассчитывать на появление хоть какого-нибудь снежного покрова», — уточнили в «Фобосе».

Но по прогнозу снега будет немного, из-за того, что арктический воздух сухой.

«Зиме не удастся полностью отыграться. Вот если только морозами. Уже в ночь на среду на Русскую равнину придет настоящая стужа — на северо-востоке региона столбики термометров опустятся до −30…−35 °С. На востоке средней полосы похолодает до −18…−23 °С, в западной части до −10…−15 °С, а это ниже даже январской нормы. А в зоне оттепелей останется только крайний юг страны», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 20 декабря +1 °С, без осадков. Днем похолодает до -1 °С, ясная погода без осадков. К вечеру потеплеет до 0 °С, пройдет снег с дождем.

Ночью 21 декабря 0 °С, вечерние осадки предыдущего дня сохранятся. Днем +1 °С, без осадков. К вечеру вновь пройдет снег с дождем.

Ночью 22 декабря +1 °С, небольшой снег. К вечеру похолодает до -1 °С, к снегу добавится дождь.

По прогнозу «Гидрометцентра России» ночью 23 декабря в Ярославской области похолодает до -11 °С, без осадков. Днем -9 °С.