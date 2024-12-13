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Зима «Снегопады зарядят с новой силой»: синоптики предупредили о морозных выходных

«Снегопады зарядят с новой силой»: синоптики предупредили о морозных выходных

В «Фобосе» дали прогноз для Центральной России

398
2 комментария

Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Ярославской области

Источник:

В ближайшие дни в регионах Центральной России будет бушевать новый вихрь. Об этом предупредили синоптики центра «Фобос» 13 декабря. На погоду окажет влияние очередной атлантический циклон.

— Облачные поля вихря накроют Центральную Россию, так что снегопады зарядят с новой силой. Вместе с ненастьем в регион будет поступать более теплый воздух, и к воскресенью дневная температура повысится до 0… -5 градусов, — указано в прогнозе.

На этом фоне ожидаются сильные осадки. Регионы будет заваливать снегом.

Напомним, ранее в метеоцентре предупреждали о морозах, которые нагрянут к выходным. И этот прогноз сохраняет свою актуальность.

К примеру, в Ярославской области в ночь на 14 декабря ожидается до -16 градусов. В Росгидрометцентре предупреждают о «желтом» уровне опасности погоды из-за гололедицы. Период предупреждения будет действовать до утра 15 декабря.

Погода по дням:

  • этой ночью ожидается ясная погода, температура -11… -13 °C. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • днем 14 декабря возможна переменная облачность, небольшой снег, местами дымка, -7… -9 °C, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • в воскресенье, 15 декабря, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный снег и сильный туман; ночью и днем -4… -6 °С, ветер южный, умеренный;

  • в понедельник, 16 декабря, в течение суток вновь на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью -5… -7 °С, днем -7… -9 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • 17 декабря, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью -5… -7 °С, днем -10… -12 °С, ветер слабый.

Синоптики ранее давали предварительный прогноз погоды в новогоднюю ночь, в этом году ожидается от -10 до -15 градусов.

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Комментарии
2
Гость
49 минут
Вы и Фобос врут постоянно
Гость
23 минуты
Молодцы,чистят,дороги чистые..
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