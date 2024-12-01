«Температура выше нормы»: синоптики рассказали, какую погоду ждать в декабре

Подробный прогноз погоды от главного синоптика страны на декабрь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Календарная зима на пороге! Какие сюрпризы готовит декабрь? Мы узнали у федеральных экспертов, какие регионы окажутся в центре циклонов, а где будет устойчивая морозная погода.

Как рассказал в беседе с 76.RU руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в ближайшие недели в Центральной России ожидается потепление.

— Погода в центральной части европейской территории будет определяться в основном переносом более теплого атлантического воздуха, и средняя температура месяца окажется на 2−3 градуса выше обычной для этого периода, — отметил синоптик Александр Шувалов.

Центр завалит снегом

Если морозы пока не будут ударять по центральным регионам, то к снегопадам придется приготовиться. Такой прогноз дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин:

— Календарная зима начнется со слабых осадков при температуре около нуля градусов. То есть передача эстафеты от осени к зиме пройдет заметно лишь на бумаге. В первой декаде декабря снег будет часто фигурировать в прогнозе, и в середине декады будет достаточно умеренным. Во второй и третьей декаде декабря снег будет идти довольно часто. Так что высота сугробов не останется на месте, они будут становиться только больше.

С 5 по 11 декабря снег будет идти практически каждый день, чаще слабый, временами усиливаясь до умеренного. Вполне себе нормальный декабрь у нас будет. Александр Ильин синоптик прогностического центра «Метео»

Ближе к концу месяца в Центральную Россию придут морозы. По словам Александра Ильина, такая погода нетипична для столичного и соседних регионов.

— Ближе к Новому году ночные морозы немного смягчатся до −12… −17 градусов. В новогоднюю ночь в Москве ожидается температура около −10 градусов, а то, может быть, чуть ниже. Такого давно не было в столице. По области температура в новогоднюю ночь может опускаться до −15 градусов, — дал предварительный прогноз Александр Ильин.

«Избыток осадков»

Показатели средней температуры воздуха по всей стране в декабре поднимутся выше нормы. Это явление связано с наступлением атлантических воздушных масс, объяснил в интервью 76.RU главный метеоролог страны Роман Вильфанд.

— В течение декабря ожидается не очень часто встречающийся процесс, когда воздушные массы из Атлантики проникают далеко на восток, а не только на европейскую территорию. Воздушные массы пройдут вглубь на Урал, в западную часть Сибири, Красноярский край и на Дальний Восток. И это приводит к очень сильным положительным аномалиям, — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На территории страны прогнозируется температурный режим около и выше нормы.

— Естественно, нормы в каждом регионе свои. В Якутии одни — −35… −38 градусов, в Краснодарском крае — 0… +2 градуса в декабре, — добавил он.

Во всем Приволжском, Уральском, на большей части Сибирского и Дальневосточного федеральных округов прогнозируется температура выше нормы. В южных регионах ожидается бесснежье.

— Прогнозируется дефицит осадков в юго-западных регионах европейской территории России — это центральные черноземные области, север Краснодарского края, — отметил Роман Вильфанд.

Больше нормы осадков прогнозируется на Чукотке и в Магаданской области. В Северо-Западном федеральном округе, Карелии, Архангельской области также ожидаются обильные снегопады. Синоптики прогнозируют избыток осадков.

Избыток осадков — нечастое явление. По норме в декабре выпадает мало снега, но в этом году из-за проникновения теплых воздушных масс, насыщенных влагой, будут обильные осадки. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России