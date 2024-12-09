Заметет снегом еще сильнее? Какой будет погода в середине декабря в Ярославской области

Ярославль за выходные завалило снегом. По прогнозам аналитиков центра «Фобос», в Центральной России сугробы уже не растают. По крайней мере до Нового года. Тем более, что впереди нас ждут новые снегопады. Но уже не такие интенсивные, как 7–8 декабря.
— В Центральной России вплоть до среды будет преобладать облачная, с небольшими снегопадами погода, в полуденные часы −4…+1°С. А в четверг-пятницу облака рассеются и из-за усиления ночного выхолаживания похолодает до −3…−8°С, — рассказали в «Фобосе».
По прогнозу Гидрометцентра России, в Ярославской области днем в понедельник, 9 декабря еще возможны небольшие заряды снега. Во вторник регион ожидает передышка. А в среду и четверг, 11 и 12 декабря, опять небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Пятницу и субботу прогнозируют бесснежными. В воскресенье, 15 декабря небольшой кратковременный снег.
Прогноз погоды в Ярославской области на неделю
понедельник, 9 декабря: переменная облачность, небольшой снег, ветер слабый. Давление заметно выше нормы. Днем 0…-5°С. На дорогах местами гололедица, снежный накат;
вторник, 10 декабря: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный Давление заметно выше нормы. Температура воздуха ночью: -3…-8°С, днем: 0…-5 °С. На дорогах местами гололедица;
среда, 11 декабря: облачная с прояснениями погода, днем небольшой мокрый снег. Ветер западный, умеренный. Температура ночью: -1…-6°С, днем: -4…+1°С;
четверг, 12 декабря: в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный, умеренный. Возможен туман. Температура ночью и днем -2…-4°С;
пятница, 13 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура ночью -8..-10°С, днем -5..-7°С;
суббота, 14 декабря: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода, ветер слабый. Температура ночью -9…-11°С, днем -4…-6°С;
воскресенье, 15 декабря: переменная облачность, возможен небольшой кратковременный снег и туман, ветер южный, возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью: -9°С, днем: -3°С.