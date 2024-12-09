Заметет снегом еще сильнее? Какой будет погода в середине декабря в Ярославской области

На наступившей неделе опять прогнозируют снегопады, но не такие интенсивные, как в минувшие выходные Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославль за выходные завалило снегом. По прогнозам аналитиков центра «Фобос», в Центральной России сугробы уже не растают. По крайней мере до Нового года. Тем более, что впереди нас ждут новые снегопады. Но уже не такие интенсивные, как 7–8 декабря.

— В Центральной России вплоть до среды будет преобладать облачная, с небольшими снегопадами погода, в полуденные часы −4…+1°С. А в четверг-пятницу облака рассеются и из-за усиления ночного выхолаживания похолодает до −3…−8°С, — рассказали в «Фобосе».

По прогнозу Гидрометцентра России, в Ярославской области днем в понедельник, 9 декабря еще возможны небольшие заряды снега. Во вторник регион ожидает передышка. А в среду и четверг, 11 и 12 декабря, опять небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Пятницу и субботу прогнозируют бесснежными. В воскресенье, 15 декабря небольшой кратковременный снег.

Прогноз погоды в Ярославской области на неделю