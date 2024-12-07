Ухудшение видимости, гололедица, накат: Ярославль завалит снегом

Жителей Ярославской области предупредили о снегопаде, который обрушится на регион в ночь на 8 декабря.
— Ожидается снег, местами сильный, с ухудшением видимости до 300–800 метров. На дорогах местами гололедица, снежный накат, — сообщили в МЧС по Ярославской области.
Из-за осадков возможны обрывы проводов, нарушения в коммунальных системах и работе транспорта.
В мэрии Ярославля сообщили, что готовы к натиску стихии.
— На дежурство выйдут 44 коммунальные дорожные машины, 21 тракторная щетка. Специалисты продолжают обработку тротуаров и пешеходных зон вручную и с помощью пескоразбрасывателей, — сообщили в «Горзеленхозстрое», который убирает город.
Водителей личных авто попросили быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
При этом аналитики погоды считают, что снег, который выпадет в этот период, уже не растает.
— По нашим прогнозам, он пролежит как минимум до Нового года, — сообщили специалисты центра «Фобос».
Прогноз погоды по дням
Воскресенье, 8 декабря: облачно, ночью снег (местами сильный), днем — умеренный. Температура воздуха ночью: -2… -7 градусов, днем: 0… -5 градусов. На дорогах гололедица;
понедельник, 9 декабря: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -1… -6 градусов, днем: 0… -5 градусов. На дорогах гололедица;
вторник, 10 декабря: облачно, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью: -2… -7 градусов, днем: 0… -5 градусов. На дорогах гололедица;
среда, 11 декабря: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: -4 градуса, днем: -1 градус;
четверг, 12 декабря: облачно, временами небольшой снег. Температура воздуха ночью: -2 градуса, днем: -1 градус;
пятница, 13 декабря: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -7 градусов, днем: -6 градусов.