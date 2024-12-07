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Зима Ухудшение видимости, гололедица, накат: Ярославль завалит снегом

Ухудшение видимости, гололедица, накат: Ярославль завалит снегом

Аналитики погоды считают, что образовавшийся покров не растает до Нового года

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6 комментариев

В Ярославле прогнозируют снегопад

Источник:

Жителей Ярославской области предупредили о снегопаде, который обрушится на регион в ночь на 8 декабря.

— Ожидается снег, местами сильный, с ухудшением видимости до 300–800 метров. На дорогах местами гололедица, снежный накат, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Из-за осадков возможны обрывы проводов, нарушения в коммунальных системах и работе транспорта.

В мэрии Ярославля сообщили, что готовы к натиску стихии.

— На дежурство выйдут 44 коммунальные дорожные машины, 21 тракторная щетка. Специалисты продолжают обработку тротуаров и пешеходных зон вручную и с помощью пескоразбрасывателей, — сообщили в «Горзеленхозстрое», который убирает город.

Водителей личных авто попросили быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

При этом аналитики погоды считают, что снег, который выпадет в этот период, уже не растает.

— По нашим прогнозам, он пролежит как минимум до Нового года, — сообщили специалисты центра «Фобос».

Прогноз погоды по дням

  • Воскресенье, 8 декабря: облачно, ночью снег (местами сильный), днем — умеренный. Температура воздуха ночью: -2… -7 градусов, днем: 0… -5 градусов. На дорогах гололедица;

  • понедельник, 9 декабря: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -1… -6 градусов, днем: 0… -5 градусов. На дорогах гололедица;

  • вторник, 10 декабря: облачно, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью: -2… -7 градусов, днем: 0… -5 градусов. На дорогах гололедица;

  • среда, 11 декабря: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: -4 градуса, днем: -1 градус;

  • четверг, 12 декабря: облачно, временами небольшой снег. Температура воздуха ночью: -2 градуса, днем: -1 градус;

  • пятница, 13 декабря: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -7 градусов, днем: -6 градусов.

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Комментарии
6
Гость
39 минут
Будет снежная , грязная каша на дорогах и тротуарах. Ну , и с утра гололед
Гость
38 минут
Не идётся и не едется, Потому что гололедица. Но зато Отлично падается! Почему ж никто Не радуется? В. Берестов
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