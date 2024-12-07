Ухудшение видимости, гололедица, накат: Ярославль завалит снегом

В Ярославле прогнозируют снегопад Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Жителей Ярославской области предупредили о снегопаде, который обрушится на регион в ночь на 8 декабря.

— Ожидается снег, местами сильный, с ухудшением видимости до 300–800 метров. На дорогах местами гололедица, снежный накат, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Из-за осадков возможны обрывы проводов, нарушения в коммунальных системах и работе транспорта.

В мэрии Ярославля сообщили, что готовы к натиску стихии.

— На дежурство выйдут 44 коммунальные дорожные машины, 21 тракторная щетка. Специалисты продолжают обработку тротуаров и пешеходных зон вручную и с помощью пескоразбрасывателей, — сообщили в «Горзеленхозстрое», который убирает город.

Водителей личных авто попросили быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

При этом аналитики погоды считают, что снег, который выпадет в этот период, уже не растает.

— По нашим прогнозам, он пролежит как минимум до Нового года, — сообщили специалисты центра «Фобос».

Прогноз погоды по дням