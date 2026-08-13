В Ярославской области перекроют проезд по М-8 — причина

Как ведутся работы по расширению трассы М-8 Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области с 13 августа вводятся временные ограничения движения для всех видов транспорта. Через реку Печегду на 182-км трассы будут менять мостовое полотно.

Вблизи этого участка, в районе поселка Петровское Ростовского округа, движение будет осуществляться по одной полосе шириной 3,5 метра в реверсивном режиме со светофором.

Реверсивное движение — это организация транспорта на дороге, когда направление движения по специальным полосам меняется на противоположное.

«Максимально допустимая скорость не должна превышать 40 км/ч. ФКУ Упрдор „Северо-Запад“ приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, а также строго соблюдать требования временных дорожных знаков», — дополнили в учреждении.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отметили на карте, где будут проходить работы Источник: Яндекс Карты

На трассе М-8 в Ярославской области также будут расширять участок трассы М-8 в Ростовском и Переславль-Залесском округах, работы должны начаться 1 сентября 2026 года. Власти ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом 15 километров дороги между 165 и 180 километрами трассы. Заплатить за работы готовы максимум 7,2 млрд рублей.

Сдать объект подрядчик обязан до 10 октября 2028 года, то есть строительство будет идти чуть больше двух лет.