В Ярославской области перекроют проезд по М-8 — причина

На трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области с 13 августа вводятся временные ограничения движения для всех видов транспорта. Через реку Печегду на 182-км трассы будут менять мостовое полотно.
Вблизи этого участка, в районе поселка Петровское Ростовского округа, движение будет осуществляться по одной полосе шириной 3,5 метра в реверсивном режиме со светофором.
Реверсивное движение — это организация транспорта на дороге, когда направление движения по специальным полосам меняется на противоположное.
«Максимально допустимая скорость не должна превышать 40 км/ч. ФКУ Упрдор „Северо-Запад“ приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, а также строго соблюдать требования временных дорожных знаков», — дополнили в учреждении.
На трассе М-8 в Ярославской области также будут расширять участок трассы М-8 в Ростовском и Переславль-Залесском округах, работы должны начаться 1 сентября 2026 года. Власти ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом 15 километров дороги между 165 и 180 километрами трассы. Заплатить за работы готовы максимум 7,2 млрд рублей.
Сдать объект подрядчик обязан до 10 октября 2028 года, то есть строительство будет идти чуть больше двух лет.
Работы по расширению трассы М-8 в Ростовском округе ведутся с марта 2026 года. Рабочие ремонтируют участок от поворота к поселку Шурскол до поворота к селу Деболовскому (192–201 км). Сдать объект планируют к декабрю 2026 года.