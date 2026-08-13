«Стало для нас серьезным испытанием»: в Ярославле произошел пожар в популярном музее

В Ярославле произошел пожар в популярном музее Источник: Яндекс.Карты / Музей эмальерного искусства «Эмалис» / Vk.com

В Ярославле произошел пожар в популярном музее. Ранним утром 12 августа огонь бушевал в здании на Тверицкой набережной, 15 в Заволжском районе. Там располагается музей эмальерного искусства «Эмалис».

Как рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области, на место выезжали 7 спецмашин и 23 спасателя. Пожар удалось потушить спустя полтора часа.

В центре эмальерного искусства «Эмалис» рассказали, что наиболее серьезно пострадала чердачная часть здания. Помещения музейного и цокольного этажей затопило во время тушения.

«Повреждены электропроводка и инженерные коммуникации. Сейчас специалисты обследуют здание, после чего мы сможем объективно оценить масштаб ущерба. Самое важное для нас сейчас — сохранность музейной коллекции. По предварительной оценке, основные экспонаты удалось сохранить. Окончательные выводы о состоянии каждого произведения будут сделаны после полного осмотра», — уточнили в «Эмалисе».

Причины пожара пока неизвестно, их устанавливают специалисты. В музее не выдвигают собственных версий.

«Отдельно хотим успокоить наших гостей. До завершения технического обследования здание не будет открыто для посетителей. Мы возобновим работу только после проверки конструкций, электропроводки и инженерных систем и только после подтверждения специалистами безопасности помещений. Для нас безопасность посетителей и сотрудников важнее любых сроков восстановления», — заявили в музее.

Центр эмальерного искусства «Эмалис» работает в Ярославле с 1992 года и больше 30 лет занимается сохранением, развитием и популяризацией искусства горячей эмали. Центром проведено больше 100 выставок в России и за рубежом, создана музейная коллекция произведений эмальерного искусства.

В музее рассказали, что огонь повредил здание, но не уничтожил «Эмалис». Там планируют сохранить коллекцию, восстановить Центр и открыть его для гостей, когда это станет безопасно.