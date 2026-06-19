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Дороги и транспорт Народный рейтинг Ярославцы рассказали, какой маршрут городского транспорта — лучший

Ярославцы рассказали, какой маршрут городского транспорта — лучший

Читатели 76.RU выбрали народного любимчика

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В Ярославле определили лучший городской маршрут | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле определили лучший городской маршрут | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле определили лучший городской маршрут

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Редакция 76.RU решила выяснить, какие автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы нравятся жителям Ярославля. Мы спросили в соцсетях, какой транспорт читатели выбирают, чтобы добраться на работу, учебу или по делам. Ради какого маршрута жители готовы пропускать другой подходящий им транспорт, чтобы ехать с большим комфортом.

Среди читателей 76.RU нашлись фанаты автобусов № 1, 2, 4, 6, 8, 11, 17, 19к, 21, 25, 27, 34, 41А, 42, 49, 56, 66, 79, 85, 94С, 121а; троллейбусов № 1, 5, 9; электробусов №  60, 50 и трамваев 5Р, 6Р. Все предложенные читателями варианты мы внесли в голосование, который проводили в Телеграм-канале.

Читать новости Ярославля и области можно даже во время поездки в транспорте

Ярославцы так комментируют свой выбор, отмечая достоинства и недостатки общественного транспорта в городе.

«42. Но не 49, хотя и на нем можно доехать от Волгоградской до Сокола, например. Но как же долго он едет», — читатель 76.RU отмечает плюсы и минусы.

«Редко пользуюсь ОТ. Нравятся трамваи, свободно, в пробках не стоит. Еще отмечу электробус 50, автобусы 9, 49, 75», — поделился читатель нашего портала.

Какой маршрут стал лучшим

По итогам опроса мы выявили победителей народного рейтинга. Больше всего голосов набрал электробус № 50, следующий по маршруту «Крестобогородская — 15 МКР», за него отдали свой голос 132 участника. «Серебро» в нашем голосовании забрал автобус № 42, который соединяет 15 МКР и посёлок Куйбышева, а третье место взял автобус № 49, идущий от остановки «Улица Ярославская» до «15 МКР».

Все маршруты из тройки — соединяют Дзержинский с другими районами города.

Топ-3 общественного транспорта в Ярославле выглядит так | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUТоп-3 общественного транспорта в Ярославле выглядит так | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Топ-3 общественного транспорта в Ярославле выглядит так

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Кстати, читатели 76.RU уже определили лучшую школу, детскую площадку, столовую и пекарню. А у вас есть идеи для народного рейтинга? Пишите в комментариях.

А ваш любимый автобус попал в список лучших?

Да, напишу в комментариях номер
Нет, мне нравится другой маршрут
Не езжу на общественном транспорте

Обо всём важном и интересном мы рассказываем в соцсетях. Самое активное обсуждение местной и федеральной повестки, подробности, фото и видео — в нашем канале в Telegram и в канале в Max.

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Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
Народный рейтинг Автобус Трамвай Троллейбус Электробус
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Комментарии
2
Гость
11 минут
Не, интересно, телеграмм блокируется, но опрос в нем, да правительство там новости выкладывает.
Гость
2 минуты
Очень многое зависит от водителя, а не от маршрута . В июне 3 раза ехала на автобусе 76 маршрута. Разные водители - разное впечатление от поездки. Один очень резко трогал с места - еле удерживаешься от паденич за поручень, к остановке не мог правильно подьехать на остановке к посадочной площадке - очень на большом расстоянии останавливал автобус - приходилось буквально спрыгивать на проезжую часть дороги (водитель обязан останавливать автобус в пределах посадочной площадки параллельно бордюру на расстоянии от 20 до 40 см. Это минимальное расстояние требуется для безопасной посадки и высадки, чтобы пассажиры не оступались на проезжую часть). Не буду называть число и время (хотя в личном кабинете вся информация по пенсионной транспортной карте имеется). Надеюсь, что человек прочитает и сделает вывод. А вот водителя с которым ехала 17.06 в сторону ЯрГлавного (между 16 и 17 часов) назову - Котомкин (прочитала на карточке с фото на панели кабины), но к сожалению не запомнила имя и отчество. Водитель очень плавно вел автобус, без резких торможений, четкий подьезд к посадочной площадке, своевременное открытие 1й двери при необходимости, внимательно наблюдал за поспдкой и высадкой пасспжиров, салон чистый, оптимальная температура в салоне. Внешний вид водителя оставил очень приятные впечатления - идеально отглаженная светлая рубашка, брюки и т.д. Побольше бы таких водителей!
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