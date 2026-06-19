Ярославцы рассказали, какой маршрут городского транспорта — лучший

В Ярославле определили лучший городской маршрут Источник: Александр Куренной / 76.RU

Редакция 76.RU решила выяснить, какие автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы нравятся жителям Ярославля. Мы спросили в соцсетях, какой транспорт читатели выбирают, чтобы добраться на работу, учебу или по делам. Ради какого маршрута жители готовы пропускать другой подходящий им транспорт, чтобы ехать с большим комфортом.

Среди читателей 76.RU нашлись фанаты автобусов № 1, 2, 4, 6, 8, 11, 17, 19к, 21, 25, 27, 34, 41А, 42, 49, 56, 66, 79, 85, 94С, 121а; троллейбусов № 1, 5, 9; электробусов № 60, 50 и трамваев 5Р, 6Р. Все предложенные читателями варианты мы внесли в голосование, который проводили в Телеграм-канале.

Ярославцы так комментируют свой выбор, отмечая достоинства и недостатки общественного транспорта в городе.

«42. Но не 49, хотя и на нем можно доехать от Волгоградской до Сокола, например. Но как же долго он едет», — читатель 76.RU отмечает плюсы и минусы.

«Редко пользуюсь ОТ. Нравятся трамваи, свободно, в пробках не стоит. Еще отмечу электробус 50, автобусы 9, 49, 75», — поделился читатель нашего портала.

Какой маршрут стал лучшим

По итогам опроса мы выявили победителей народного рейтинга. Больше всего голосов набрал электробус № 50, следующий по маршруту «Крестобогородская — 15 МКР», за него отдали свой голос 132 участника. «Серебро» в нашем голосовании забрал автобус № 42, который соединяет 15 МКР и посёлок Куйбышева, а третье место взял автобус № 49, идущий от остановки «Улица Ярославская» до «15 МКР».

Все маршруты из тройки — соединяют Дзержинский с другими районами города.

Топ-3 общественного транспорта в Ярославле выглядит так Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Кстати, читатели 76.RU уже определили лучшую школу, детскую площадку, столовую и пекарню. А у вас есть идеи для народного рейтинга? Пишите в комментариях.

А ваш любимый автобус попал в список лучших? Да, напишу в комментариях номер Нет, мне нравится другой маршрут Не езжу на общественном транспорте