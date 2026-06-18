Газ или электричество: перейдут ли россияне на альтернативное топливо при дефиците бензина в стране

Станций для электрокаров пока мало, но в перспективе на них массово начнут переходить Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Россияне могут перейти на электрокары, если дефицит топлива затянется. Но более вероятен переход на газ. Об этом изданию 161.RU дал комментарий профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев.

«Пока мало зарядных станций»

«Резкий скачок спроса на электрокары неизбежен, если дефицит топлива станет затяжным. Люди будут искать любые доступные альтернативы для передвижения. Сейчас сложно оценить точный процент увеличения спроса, но он будет значительным, особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — поделился в диалоге с корреспондентом 161.RU эксперт.

У крупных городов есть перспективы установки инфраструктуры для электрокаров. Но зарядных станций для массового перехода пока не хватает. Переход на электрокары может столкнуться с серьезными препятствиями, требующими значительных инвестиций и времени, добавляет Толкачев.

Переход на газ — более вероятный вариант, в том числе это связано и с вопросом экономии.

«Сеть газовых заправок в России развита лучше, чем зарядная инфраструктура для электрокаров. Установка газового оборудования (ГБО) на автомобиль — относительно недорогая процедура. Но при этом не все автомобили могут быть оборудованы ГБО. При использовании газа может незначительно снизиться мощность двигателя и увеличиться расход топлива (в пересчете на объем, но при этом цена газа, как правило, ниже)», — добавляет Сергей Толкачев.

Выпуск «Евро-5» усугубит ситуацию

Мы уже писали о том, что в минувший понедельник сообщило, что правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать и дизтопливо класса «Евро-5», но с показателями «Евро-3». Это послабление разрешили осенью 2025 года, а затем продлили в мае.

По словам источника издания, некоторые НПЗ получили право выпускать в обращение бензин с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм, а также дизтопливо с предельным уровнем серы в 350 миллиграммов на килограмм. Такие показатели отклоняются от требований технического регламента ЕАЭС и соответствуют экологическому классу «Евро-3».

По словам Толкачева, возвращение к стандарту «Евро-3» с высоким содержанием серы в топливе не может улучшить ситуацию, а только усугубит ее. Двигатели, рассчитанные на топливо стандарта «Евро-5» и выше, имеют сложные системы нейтрализации выхлопных газов. Топливо с высоким содержанием серы губительно для этих систем.

Стандарт «Евро-3» опасен для людей и для экологии Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«Сера „забивает“ катализаторы, снижая их эффективность и приводя к дорогостоящему ремонту или замене. Это приведет к увеличению вредных выбросов, а не к каким-либо положительным эффектам. Повышенное содержание серы в топливе приводит к образованию диоксида серы при сгорании, а это основной компонент кислотных дождей. Это наносит колоссальный вред как растительности, так и зданиям и, конечно, здоровью людей», — комментирует эксперт.

Сейчас наиболее очевидным кажется переход на газ. А в долгосрочной и среднесрочной перспективе может развиться электротранспортная инфраструктура, подводит итог Толкачев.

Вообще на юге страны перебои с топливом ощущаются наиболее остро.

В Крыму уже несколько недель нет топлива в свободной продаже — только по 20 литров на авто.

С 8 июня в Краснодарском крае начали вырастать очереди на заправках. По словам местных жителей, всему виной туристы и крымчане, которые приезжают в ту же Анапу, чтобы запастись топливом. Люди везут его в Крым из Краснодарского края. По Крымскому мосту можно провезти до 100 литров жидкости, не считая полного бака автомобиля.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, это и вызвало искусственный ажиотаж.

Дончане на днях тоже начали сталкиваться с дефицитом топлива на заправках — где-то нет 95-го, а где-то и вовсе никакого. Так, ростовчанин столкнулся с тем, что заправки под Шахтами «опустели» прямо перед его очередью.

Другая собеседница издания 161.RU добавила, что не смогла на трех остановках в Западном жилмассиве найти 92-й и 95-й бензин.

Аграрии тоже столкнулись с ограничением поставок топлива. Так, министр сельского хозяйства и заместитель губернатора Ростовской области Анна Касьяненко предупредила фермеров, что горюче-смазочными материалами стоит запастись по максимуму. Дефицит она связала с тем, что НПЗ вынужденно работают не на полную мощность. Сельхозработники уже заготовили более 70 тысяч тонн дизельного топлива, это 54% от необходимого количества для уборочных работ.

На некоторых заправках, как заметили дончане, ввели ограничения на продажу бензина — не более 15 литров на автомобиль. По словам правительства региона, заправки имеют право устанавливать ограничения, Минпромэнерго не должен вмешиваться в их деятельность.