Стало известно, откуда летели пассажиры, застрявшие в аэропорту Ярославля из-за двух «Ковров»

Зал ожидания в Туношне не рассчитан на такое количество людей Источник: Северо-западная транспортная прокуратура, Кухня Аэрофлота / T.me

Стало известно, какие рейсы приземлили в аэропорту Ярославля утром 16 июня, из-за чего сотни человек не добрались вовремя до Москвы и томились в небольшой Туношне.

— Воздушные суда приняты аэропортом в промежуток времени с 7:27 по 7:39. Около 09:00 принято решение о высадке пассажиров из воздушных судов. Последний рейс отправлен из Ярославля в 22:30 16 июня, — сообщил 76.RU заместитель Ярославского транспортного прокурора Максим Юрчук.

В это время вводили ограничения сначала в московских аэропортах, а затем из-за ракетной опасности и в ярославском. В результате пассажиры сразу четырех рейсов оказались в плену небольшого аэродрома. Какие это были рейсы:

Тюмень — Москва (Шереметьево), авиакомпания «Победа»;

Новосибирск — Москва (Домодево), авиакомпания «Сибирь» (S7);

Челябинск — Москва (Шереметьево), авиакомпания «Победа»;

Фергана (Казахстан) — Москва(Внуково), авиакомпания «Победа».

Люди жаловались, что их оставили на несколько часов без еды и воды, и на связь с ними авиакомпании не выходили.

«Четыре с половиной часа мы находимся в аэропорту Ярославля. Вы не представляете, что тут творится, — возмутилась одна из пассажирок. — В зоне ожидания не осталось мест для россиян, потому что туда прибыл иностранный рейс, поэтому всех перевели в маленький зал ожидания, где нет четыре часа воды и еды».

В прокуратуре уточнили, что вопрос санкций к авиакомпаниям будет рассматриваться по месту их размещения — в Москве и Новосибирске.