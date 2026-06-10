Маршруты — длиннее, провода уберут: в Ярославле изменят работу троллейбусов

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В Ярославле определен подрядчик для закупки 32 троллейбусов в лизинг | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле определен подрядчик для закупки 32 троллейбусов в лизинг | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле определен подрядчик для закупки 32 троллейбусов в лизинг

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут продлить существующие троллейбусные маршруты и даже открыть новые участки для движения. Об этом 10 июня на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города рассказал советник заместителя председателя ярославского правительства Сергей Волканевский.

«Прорабатываем возможность оптимизировать маршрутную сеть — где-то участки продлить, где-то задействовать новые», — пояснил Сергей Волканевский.

Такая возможность появилась благодаря тому, что новые троллейбусы, которые закупают для Ярославля, будут на автономном ходу. Девять троллейбусов, которые уже поступили в город в 2023–2024 годах, планируют модернизировать, также добавив систему автономного хода и кондиционеры.

Кроме оптимизации маршрутной сети, троллейбусы с возможностью автономного хода позволят реализовать в центре Ярославля проект «Чистое небо», суть которого в переносе электропроводов сверху под землю.

Сейчас, по информации властей, в Ярославле действует 7 троллейбусных маршрутов, пассажиров перевозят 55 троллейбусов. Только девять из них — как раз купленных в 2023–2024 годах — имеют износ в пределах нормы. Остальные выработали ресурс и нуждаются в замене.

В апреле состоялись торги по приобретению в лизинг 32 новых троллейбусов. Это должен быть транспорт марок БКМ, КамАЗ и «Синара». Подрядчиком стало АО «Сбербанк Лизинг». Троллейбусы должны быть оснащены кондиционерами, терминалами бесконтактной оплаты, камерами видеонаблюдения, медиапанелями. Привезти их в Ярославль должны до 10 августа. На сэкономленные на торгах 300 миллионов рублей было заключено дополнительное соглашение к договору лизинга о поставке еще 14 троллейбусов.

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Комментарии
1
Гость
20 минут
15 мкрн давно просит продлить до них троллейбусы.
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