В Ярославле обновят троллейбусный парк. Кто этим займется

В Ярославле определен подрядчик для закупки 32 троллейбусов в лизинг Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

15 апреля в Ярославле определили подрядчика для закупки 32 троллейбусов в лизинг. Парк электротранспорта обновит АО «Сбербанк Лизинг». Контракт с компанией, как сообщил губернатор Михаил Евраев, заключат в ближайшее время.

«В августе в регион приедут современные, комфортные машины, которые смогут передвигаться без подключения к сети до 30 километров, что важно для маршрутов в историческом центре Ярославля. Еще 14 новых троллейбусов планирует закупить АО „Яргорэлектротранс“. Новая техника появится и в троллейбусном парке Рыбинска», — прокомментировал глава региона.

Закупка в лизинг — это приобретение имущества на условиях долгосрочной финансовой аренды с обязательством внесения регулярных платежей. По окончании договора клиент платит выкупную сумму. После этого имущество переходит в его собственность.

Согласно документации, платежи за новый транспорт будут переводить поставщику до 2030 года. Аванс при этом не предусмотрен. Поставить троллейбусы должны до 10 августа 2026 года.

Что известно о подрядчике Узнать АО «Сбербанк Лизинг» было образовано в 1993 году в Одинцове Московской области. Генеральный директор компании — Виктор Вентимилла Алонсо. Основная сфера деятельности акционерного общества — финансовая аренда (лизинг или сублизинг). Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», общество поставляет автобусы в лизинг во многие города России, в их числе Кызыл, Саратовская, Ленинградская, Ульяновская области и др. Информация по доходам АО «Сбербанк Лизинг» за последние годы отсутствует. Последние данные были опубликованы за 2018 год. Тогда прибыль компании составляла 9,7 миллиарда рублей.

Для Ярославля должны закупить троллейбусы марок БКМ, КамАЗ и «Синара». Транспорт должен быть оснащен требованиям безопасности, системой кондиционирования, бесконтактной оплаты, камерами видеонаблюдения, медиапанелями.

Еще в феврале 2026-го власти объявляли закупку с запросом цен на лизинг 32 троллейбусов. Как ранее рассказывал министр регионального дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, в области хотят полностью обновить электротранспорт. По словам главы регионального Минтранса, сейчас в Ярославле ходит 55 троллейбусов, девять из которых «не старше» 2021 года. Остальные требуют замены.