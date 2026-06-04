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Дороги и транспорт Проблема Многодетная мать сдала машину в мелкий ремонт, а в итоге получила автохлам, слезы и отчаяние: видео

Многодетная мать сдала машину в мелкий ремонт, а в итоге получила автохлам, слезы и отчаяние: видео

Рассказываем, как легковушку мистическим образом разбили в гараже

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Так выглядела передняя часть Honda после «обслуживания» в автосервисе | Источник: читатель E1.RUТак выглядела передняя часть Honda после «обслуживания» в автосервисе | Источник: читатель E1.RU

Так выглядела передняя часть Honda после «обслуживания» в автосервисе

Источник:

читатель E1.RU

Многодетная жительница Екатеринбурга лишилась автомобиля из-за курьезной ситуации. В конце мая Екатерина отдала свою Honda в ремонт, поскольку у той что-то брякало в подвеске.

Екатерина выбрала один из автосервисов в областном городе Арамиле, где ранее неоднократно обслуживала машину (сервис находится совсем рядом с ее работой), однако работники автосервиса не отремонтировали легковушку, а, наоборот, разбили — да так, что она оказалась не на ходу.

Екатерина оплакивает свой разбитый автомобиль

Источник:

читатель E1.RU

Вот что рассказала E1.RU хозяйка Honda: «Они (сотрудники автосервиса. — Прим. ред.) мне рассказали, что сняли мою машину с подъемника. В нее сел перегонщик, совершенно трезвый, и что-то у него пошло не так. Он умудрился прямо в цеху устроить аварию. Сначала ударил автомобиль задней частью, а потом разбил и перед».

У легковушки пострадали бамперы, капот и крылья. В автосервисе не стали отрицать вину своего сотрудника, но, по словам Екатерины, неожиданно заявили, что у автомобиля якобы были проблемы с тормозами.

Крыло и подкрылок от удара деформировались так сильно, что колесо автомобиля перестало крутиться (его зажало) | Источник: читатель E1.RUКрыло и подкрылок от удара деформировались так сильно, что колесо автомобиля перестало крутиться (его зажало) | Источник: читатель E1.RU

Крыло и подкрылок от удара деформировались так сильно, что колесо автомобиля перестало крутиться (его зажало)

Источник:

читатель E1.RU

«Я не знаю, про какие тормоза шла речь, но в моей машине они были исправны! — заявила хозяйка авто. — Честно говоря, я уверена, что механик просто перепутал педали. Другого объяснения этой чертовщине, произошедшей в сервисе, я не смогла подобрать».

В тот же день Екатерина написала претензию в мастерскую и обратилась в полицию с заявлением о порче своего имущества. По словам женщины, внезапная потеря автомобиля выбила ее из привычной жизненной колеи.

«Я постоянно езжу из Екатеринбурга в Арамиль на работу (Екатерина ведет приемы как психолог), плюс у меня трое детей, которых надо возить на тренировки», — объяснила хозяйка разбитой Honda.

К счастью, по словам Екатерины, ей удалось найти общий язык с руководством автосервиса. Там согласились восстановить поврежденную машину, а на время ремонта предоставили подменную машину.

Что делать, если механики разбили автомобиль

Подобные ситуации в автосервисах возникают редко, но никто от них не застрахован. ЧП может произойти и в гаражной мастерской, и в сервисе дилера какого-нибудь дорогого бренда. Главная задача владельца — максимально подробно зафиксировать то, что произошло с его машиной.

«Если с сервисом не удастся договориться полюбовно, придется идти в суд, а там понадобятся доказательства, — объяснил автоюрист Олег Таратухин. — Например, можно составить акт с организацией (лицом), которые повредили авто. В документе надо обязательно нужно указать обстоятельства произошедшего, а также поставить дату и время. Если такой акт сервис составлять отказывается, то сразу обращайтесь в полицию, потому что повреждение автомобиля — это происшествие».

Кто должен за это отвечать

Председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук отмечает, что ситуации с разбитыми машинами, как правило, разрешаются через суды. При этом на стороне автомобилистов выступает закон «О защите прав потребителей».

Порядок технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств определен постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 780. Также на такие услуги распространяются положения закона «О защите прав потребителей».

Вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие недостатков оказанных услуг, подлежит возмещению в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

«Если при оказании услуги поврежден автомобиль, то отвечает за ущерб не какой-то конкретный автомеханик, а организация, которая получила автомобиль в ремонт. — объяснил Кирилл Форманчук. — Даже если автосервис работает без оформления юридического лица, то руководитель (или иное руководящее лицо) отвечает так же, как и надлежащим образом оформленные организации».

Кстати, стоит помнить, что размер ущерба, причиненного автомобилю, можно определить разными способами.

«Если речь идет о понесенных расходах на восстановительный ремонт, то документами о выполнении ремонта являются заказ-наряды, чеки, квитанции и прочее. Если документов по фактическим затратам нет, то можно руководствоваться заключением независимого эксперта», — подчеркнул автоэксперт.

Ранее мы рассказывали, как екатеринбурженке сломали Mercedes, когда они приехала фиксировать повреждения после мелкого ДТП (по направлению от страховой). А в другом случае хозяйка BMW обратилась в сервис с мелкой царапиной и «попала» на полмиллиона рублей.

Все новости о дорогах и транспорте мы собираем в специальной рубрике.

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Роман МарьяненкоРоман Марьяненко
Роман Марьяненко
Редактор раздела «Дороги и транспорт» E1.RU
Автосервис Повреждение авто Гараж Honda
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Комментарии
1
Гость
1 час
Главный утор сделать на многодетность! Можно подумать, такое не случается у "обычных" людей
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Гость
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