В России заработает общий рейтинг автошкол: как это поможет будущим водителям

В России появится рейтинг эффективности автошкол, который будет составляться по аварийности и успехам на экзаменах. Приказ МВД об этом начинает действовать с 28 мая. Планируется, что рейтинг будет публиковаться в открытом доступе и поможет будущим водителям определиться с местом обучения.
Эффективность каждой автошколы будет оцениваться по нескольким критериям. Среди них:
доля обучающихся, успешно сдавших теорию и практику с первой попытки;
доля теоретических и практических экзаменов, заваленных учениками;
число ДТП, в которые попадали выпускники в течение двух лет после получения прав.
МВД РФ будет обновлять результаты оценки автошкол раз в год до 15 февраля следующего за отчетным года. На сайте Госавтоинспекции сведения должны появляться в течение 10 дней после публикации.
Согласно данным приказа, первый отчет об эффективности автошкол планируют подготовить по итогам 2027 года, т. е. первый рейтинг появится в феврале 2028 года.
Отметим, что с 12 мая в России изменили сроки сдачи практического экзамена на водительские права. После трех неудачных пересдач новая попытка будет доступна уже через 60 дней, а не через полгода.