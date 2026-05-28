В России заработает общий рейтинг автошкол: как это поможет будущим водителям

МВД будут оценивать результаты выпускников автошкол

В России появится рейтинг эффективности автошкол, который будет составляться по аварийности и успехам на экзаменах. Приказ МВД об этом начинает действовать с 28 мая. Планируется, что рейтинг будет публиковаться в открытом доступе и поможет будущим водителям определиться с местом обучения.

Эффективность каждой автошколы будет оцениваться по нескольким критериям. Среди них:

доля обучающихся, успешно сдавших теорию и практику с первой попытки;

доля теоретических и практических экзаменов, заваленных учениками;

число ДТП, в которые попадали выпускники в течение двух лет после получения прав.

МВД РФ будет обновлять результаты оценки автошкол раз в год до 15 февраля следующего за отчетным года. На сайте Госавтоинспекции сведения должны появляться в течение 10 дней после публикации.

Согласно данным приказа, первый отчет об эффективности автошкол планируют подготовить по итогам 2027 года, т. е. первый рейтинг появится в феврале 2028 года.