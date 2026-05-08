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Дороги и транспорт Ярославль сковали 7-балльные пробки. Смотрим, где не проехать

Ярославль сковали 7-балльные пробки. Смотрим, где не проехать

Пятничным вечером в городе парализовало движение

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Ярославль сковали вечерние пробки | Источник: читательница 76.RUЯрославль сковали вечерние пробки | Источник: читательница 76.RU

Ярославль сковали вечерние пробки

Источник:

читательница 76.RU

Пятничным вечером 8 мая Ярославль сковали многокилометровые пробки. Согласно данным «Яндекс Карт», транспортная ситуация в городе оценивается в 7 баллов.

Багровым на карте отмечен почти весь центр. Пробка растянулась на Советской улице, проспекте Октября, Октябрьской площади, площади Волкова, Первомайской улице и Богоявленской площади. Затруднено автомобильное движение на проспекте Толбухина и Большой Октябрьской улице — там отмечается пробка в правом ряду.

В Красноперекопском районе не проехать по улицам Наумова и Нагорной. Также пробка отмечается у Московского вокзала.

Где не проехать в городе | Источник: «Яндекс Карты»Где не проехать в городе | Источник: «Яндекс Карты»

Где не проехать в городе

Источник:

«Яндекс Карты»

Во Фрунзенском районе движение транспорта затруднено на Мельничной улице, Ямской улице, Суздальском шоссе и улице Калинина.

Небольшой затор отмечается в Заволжском районе — на Яковлевском кольце, улице Космонавтов и проспекте Авиаторов.

В Дзержинском районе транспортный затор отмечается на проспекте Дзержинского, улице Механизаторов и частично на Ленинградском проспекте.

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Комментарии
5
Гость
9 мая, 06:15
Ярославцы, в связи с развивающимися событиями в панике покидают город? 🤣🤣🤣
Гость
8 мая, 18:39
Мосты вовремя строить надо и развязки..вот и вся причина
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Гость
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