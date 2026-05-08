Ярославль сковали 7-балльные пробки. Смотрим, где не проехать

Ярославль сковали вечерние пробки Источник: читательница 76.RU

Пятничным вечером 8 мая Ярославль сковали многокилометровые пробки. Согласно данным «Яндекс Карт», транспортная ситуация в городе оценивается в 7 баллов.

Багровым на карте отмечен почти весь центр. Пробка растянулась на Советской улице, проспекте Октября, Октябрьской площади, площади Волкова, Первомайской улице и Богоявленской площади. Затруднено автомобильное движение на проспекте Толбухина и Большой Октябрьской улице — там отмечается пробка в правом ряду.

В Красноперекопском районе не проехать по улицам Наумова и Нагорной. Также пробка отмечается у Московского вокзала.

Где не проехать в городе Источник: «Яндекс Карты»

Во Фрунзенском районе движение транспорта затруднено на Мельничной улице, Ямской улице, Суздальском шоссе и улице Калинина.

Небольшой затор отмечается в Заволжском районе — на Яковлевском кольце, улице Космонавтов и проспекте Авиаторов.

В Дзержинском районе транспортный затор отмечается на проспекте Дзержинского, улице Механизаторов и частично на Ленинградском проспекте.