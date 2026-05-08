Ярославль сковали 7-балльные пробки. Смотрим, где не проехать

Пятничным вечером 8 мая Ярославль сковали многокилометровые пробки. Согласно данным «Яндекс Карт», транспортная ситуация в городе оценивается в 7 баллов.
Багровым на карте отмечен почти весь центр. Пробка растянулась на Советской улице, проспекте Октября, Октябрьской площади, площади Волкова, Первомайской улице и Богоявленской площади. Затруднено автомобильное движение на проспекте Толбухина и Большой Октябрьской улице — там отмечается пробка в правом ряду.
В Красноперекопском районе не проехать по улицам Наумова и Нагорной. Также пробка отмечается у Московского вокзала.
Во Фрунзенском районе движение транспорта затруднено на Мельничной улице, Ямской улице, Суздальском шоссе и улице Калинина.
Небольшой затор отмечается в Заволжском районе — на Яковлевском кольце, улице Космонавтов и проспекте Авиаторов.
В Дзержинском районе транспортный затор отмечается на проспекте Дзержинского, улице Механизаторов и частично на Ленинградском проспекте.
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