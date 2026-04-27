«Мы вам устроим транспортный ад». Россияне планируют путешествия в Сочи на автомобилях из-за дорогих билетов на самолет

Летние пробки в Сочи уже стали легендарными Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В редакцию SOCHI1.RU написал гневное письмо житель Омска Анатолий Гилев, он пообещал устроить Сочи «транспортный ад» этим летом. Не знаем, как мы можем повлиять на ситуацию с летними пробками, но приведем точку зрения разгневанного туриста, который, несмотря на высокие цены и множество неудобств, всё равно собирается в Сочи, правда, на автомобиле. Потому что билеты на самолет для его семьи стали неподъемными.

«Понял, что сразу уже не вывожу»

Итак, сибиряк Анатолий в этом году очень хочет на море. В этом уверена его жена. Семья не выезжала никуда из Омской области 10 лет. Последний раз были в Сочи в 2016 году. С тех пор много чего изменилось, в том числе цены на авиаперелеты.

— Я хочу в сплав по сибирским рекам, а жена и дочери мечтают о море и Сочи. Не хотят они, видишь ли, гнус кормить. Что не сделаешь ради любимых женщин? Начал смотреть билеты и понял, что сразу уже не вывожу. Прямо на первом шаге. Перелет туда и обратно в июле на одного — почти 50 тысяч рублей! Это что вообще такое? — негодует Анатолий.

Мы заглянули в популярное приложение и посмотрели стоимость билетов на даты, которые указал собеседник. Прямой перелет стоит чуть больше 46 тысяч рублей на человека. А вот с багажом аж 51 тысячу. На четверых дорога обойдется почти в 186 тысяч рублей с ручной кладью.

Можно лететь с тремя пересадками и сэкономить 2 тысячи за билет Источник: Авиасейлс

Цена путешествия на автомобиле

Поняв, что придется продать почку, если купить билеты на самолет для всей семьи, Анатолий стал планировать путешествие на автомобиле. Он мечтает о дешевом автокемпинге на берегу моря. Или о палатке в лесу. Но пока таких вариантов не нашел. Правда, сначала семье Гилевых нужно доехать до Сочи. Расстояние между городами — 3700 километров. По данным Яндекс карт, преодолеть его можно за полтора дня. Но это, если ехать без остановок, а с тремя женщинами в салоне они, конечно же, будут.

— Мы вам устроим транспортный ад в этом году, сочинцы. У нас несколько знакомых семей едут также на автомобилях в Сочи на отдых. Я думаю, многие сибиряки выберут этот вид транспорта, потому что на самолет просто у людей денег нет, — говорит омич.

Вместе с ним посчитали, сколько нужно денег, чтобы доехать на курорт на автомобиле. Тот же Яндекс показывает, что дорога из Омска в Сочи займет 1 день и 2 часа. Бездушный искусственный интеллект не рассчитывает на то, что водитель будет уставать, хотеть в туалет и поесть, пассажиры, кстати, тоже. Поэтому дорога займет два дня минимум, это если не заезжать в отели, чтобы полноценно поспать, а прикорнуть немного где-то по дороге.

У Анатолия «Хёндай-Солярис». Бак у него — 40 литров, его хватает приблизительно на 500 километров. На 3700 километров нужно 280–300 литров бензина, по деньгам выходит — 20 500 рублей. Это по минимуму, ближе к побережью начинаются серпантины и пробки, поэтому расход будет больше. Плюс — платные дороги. Яндекс показывает, что по пути до Сочи нужно будет выложить от 3 до 5 тысяч рублей, в зависимости от дня недели и времени суток.

Если не мучиться, а останавливаться в мотелях и полноценно спать, за две ночи придется заплатить в среднем 6 тысяч рублей. Еще нужно учесть питание. В придорожных столовых на одного человека прием пищи будет стоить от 300 до 600 рублей, если не шиковать. Можно, конечно, еду взять с собой. Тут главное — выбирать не скоропортящиеся продукты. Ротавирус вы еще успеете подцепить в Сочи.

— В одну сторону со всеми расходами дорога выходит около 40 тысяч рублей. Это вполне приемлемая цена. К тому же по пути можно посмотреть другие города и разные климатические зоны. Например, Курган, Челябинск, Уфа, Самара, Тольятти, Саратов, Волгоград, Краснодар. Да, тяжело, я один в нашей семье водитель, сменить меня некому, но мы торопиться не будем, — говорит Анатолий.

На побережье будьте готовы к пробкам, расход бензина увеличится Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Советы автомобилистам

Наивный Анатолий мечтает о том, что на побережье семья поставит палатку на пляже или в лесу, прямо как на сплаве в Омской области. Однако это невозможно. Кемпингов у моря практически нет, а сочинские глэмпинги — это лакшери в горах за большие деньги. А лес в Сочи — это сплошной нацпарк, палатки там ставить нельзя, разводить костры тоже. Поэтому придется искать недорогой отель и непременно со стоянкой. В Сочи много улиц, где платная парковка. Стоимость зависит от района, в среднем 100–150 рублей в час, в выходные — бесплатно. Платное парковочное пространство в 2025 году принесло в бюджет Сочи 229,5 миллиона рублей.

Во время отдыха лучше автомобилем не пользоваться. Иначе стояние в пробках часами обеспечено, а потом еще нужно пройти квест, где оставить свой автомобиль, а это в сезон практически невозможно. Кроме того, в Сочи активно работают эвакуаторы. Забрать автомобиль со штрафстоянки стоит 8 тысяч рублей.

Кроме того, неместным водителям сложно разобраться в схеме дорожного движения курорта. Стоит проехать один поворот, возвращаться будешь целый день. Еще одно неудобство использования автомобиля на отдыхе — невозможность принять на грудь. Местные сотрудники ГАИ знают, что туристы любят расслабится в отпуске с помощью спиртных напитков, поэтому они часто останавливают машины с номерами других регионов.

Ехать в Сочи летом нужно с исправным кондиционером в автомобиле, иначе можно просто свариться.

И главное, будьте предельно внимательны, дорога в Сочи сложная и опасная, особенно для тех, кто едет по ней впервые, и особенно для жителей равнины. Нужно обязательно отдохнуть где-нибудь в Джубге, чтобы набраться сил перед серпантинами.