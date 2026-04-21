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Дороги и транспорт «Тройки», «шестерки», «Запорожец»: супруги скупают, восстанавливают и коллекционируют советские авто

«Тройки», «шестерки», «Запорожец»: супруги скупают, восстанавливают и коллекционируют советские авто

Даже у их сына с 3 лет есть свой «Москвич» — правда, педальный. История семьи, влюбленной в отечественный автопром, — в видео

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Увлечение автомобилями объединяет Ксению и Демида

Источник:

NGS55.RU

Ксения и Демид Такелло вместе 8 лет. Воспитывают маленького сына Даниэля, а еще увлекаются реставрацией советских машин и снимают видео для YouTube и «ВКонтакте».

Количество автомобилей в коллекции непостоянно: самые редкие экземпляры оставляют себе, остальные перепродают. Сейчас омичи собрали 4 «шестерки» разных годов выпуска. Самой старшей из них 50 лет, самой молодой — 20. Есть в коллекции также «тройка», «Запорожец» и другие автомобили.

5-летний Даниэль разделяет увлечение мамы и папы. Практически с рождения вместе с ними участвует в праздничных ретропробегах, перегоняет машины из других городов, отлично разбирается в разных видах транспорта. Дальние поездки не пугают мальчика. Как говорит Ксения, общее хобби сближает всю семью.

Подробнее о том, как живет семья Такелло, смотрите в видео выше.

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Екатерина Шрайнер
Корреспондент
Машина СССР Коллекция Семья
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Комментарии
2
Гость
21 апреля, 17:37
не тройка а трёшка
Гость
21 апреля, 17:01
не мерседесы же им коллекционировать, а то хватит на полтора экспоната
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Гость
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