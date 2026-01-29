НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Горячий воздух прямо в лицо»: ярославцы пожаловались на духоту в автобусах

В Минтрансе рассказли, как устанавливается температура в салонах

206
Куда сообщать о нарушении температурного режима в автобусе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуда сообщать о нарушении температурного режима в автобусе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда сообщать о нарушении температурного режима в автобусе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта по запросу редакции 76.RU рассказали, как сотрудники следят за температурой в общественном транспорте зимой. Ярославцы обратили внимание, что в салоне часто либо жарко, либо холодно.

«Сначала едешь в холодном троллейбусе на ледяном сиденье, потом в автобусе горячий воздух прямо в лицо дует. Почему нет золотой середины?» — задалась вопросом читательница 76.RU Екатерина.

Как объяснили в региональном Минтрансе, за температурой в салоне следят каждый день. Контролируют ситуацию в общественном транспорте ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

По стандарту температура в салоне должна быть не менее +12 °C и не более +25 °C. Это указано в социальном стандарте транспортного обслуживания населения.

«Этот стандарт носит рекомендательный характер. Но для ярославских перевозчиков это еще и обязательное условие контракта», — отметили в министерстве.

В учреждении добавили, что специалисты ежедневно выходят на линию, чтобы измерить температуру в салоне. Причем для измерения есть определенные правила.

«Замер проводится в процессе работы транспортного средства на линии. Прибор для измерения располагают в районе колесных пар автобуса, в местах, отдаленных от источников тепла. После входа в салон автобуса должно пройти не менее шести минут до момента стабилизации показаний на приборе», — дополнили в Минтрансе.

Датчик температуры, уточнили в министерстве, находится в кабине водителя. Он может регулировать температуру в соответствии с нормативами.

Сообщить о нарушении температурного режима можно через приложение «Госулуги. Решаем вместе» либо по телефону 8 (4852) 30-40-95.

Как вам температура в общественном транспорте Ярославля?

Не сталкивался с проблемами, мне комфортно
Слишком холодно
Очень жарко
Своим мнением поделюсь в комментариях
Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Общественный транспорт Температура Минтранс
