Супруги судятся с МВД и штрафстоянкой из-за того, что им не отдавали авто и потребовали дикую сумму. Они дошли до президента

Все споры возникли вокруг старого Opel, который несколько лет стоял на этой стоянке Источник: Кирилл Хафизов / 59.RU

В редакцию 59.RU обратился житель Пермского края Сергей Солянник. По словам Сергея, полицейские незаконно удерживали его автомобиль и скрывали место его хранения, а через несколько лет владелец экс-штрафстоянки выставила полумиллионный счет, после чего попыталась еще и удвоить эту сумму. Транспортный корреспондент 59.RU разбирался в ситуации.

Задержание и эвакуация автомобиля

История началась 10 декабря 2018 года. Тогда инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Opel Record на трассе Пермь — Екатеринбург. Полицейские составили протокол о вождении в состоянии опьянения, отстранили Сергея от вождения и эвакуировали машину на штрафстоянку.

Через несколько часов дело об административном правонарушении закрыли. Вместо него полицейские решили возбудить против Сергея уголовное дело — за повторное вождение в состоянии опьянения. Сделали они это спустя месяц — 10 января 2019 года. При этом вопрос о хранении автомобиля полицейские не урегулировали .

Редакция 59.RU направила запрос в МВД о расследовании этого дела. В ответе пресс-служба ведомства не пояснила, почему сотрудники полиции не оформили протокол задержания транспорта.

Уголовное дело расследовали и рассматривали в суде больше года. 26 февраля 2020 года Сергея приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

«Машину не отдали, она как вещдок»

Автомобиль, за рулем которого был Сергей, принадлежит его супруге Светлане. Еще до возбуждения уголовного дела она с адвокатами неоднократно требовала вернуть ей автомобиль и устно, и письменно. Однако полицейские каждый раз отвечали отказом. В одном из телефонных разговоров инспектор ДПС заявил Светлане, что машину не вернут, поскольку она вещдок .

Этой записью телефонного разговора Светлана доказала, что ей запрещали забирать машину, так как, как заявил инспектор ДПС, она является вещдоком Источник: из материалов судебных разбирательств

По словам Солянников, которые подтверждают документы суда, во время следствия полицейские несколько раз перевозили автомобиль со стоянки на место задержания Сергея для проведения экспериментов. Ключи от машины при этом не запрашивали ни у Сергея, ни у Светланы — вместо этого замки выломали. После следственных экспериментов авто на эвакуаторе возвращали на стоянку.

«За моей спиной машину вскрыли, хотя я живая. Зачем? Передвигали ее, на следственные эксперименты брали без постановлений. И никто не слышал, что я с первого дня требовала отдать мне машину», — возмутилась на одном из судебных заседаний Светлана Солянник.

Где всё это время стояло авто

После освобождения из колонии-поселения летом 2021 года Сергей вновь поднял вопрос о возвращении автомобиля. Тогда стало известно, что машина хранится у ООО «ТрансАвтоСтоп» в деревне Берег Камы, 32в в Кондратовском сельском поселении.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «ТрансАвтоСтоп» было зарегистрировано в 2013 году в Краснокамске. Учредителем и руководителем фирмы изначально был Константин Хренов. В 2017 году владельцем и директором компании стала Кристина Петрова, ранее регистрировавшая ИП под именем Кристины Хреновой. В октябре 2018 года «ТрансАвтоСтоп» сменило место регистрации с Краснокамска на деревню Берег Камы под Кондратово. В 2022 году владельцем фирмы стала Юлия Завьялова (Шарипова), но директором осталась Кристина Петрова. Основным видом деятельности задекларирована работа стоянки для транспорта. Кроме него есть еще 44 дополнительных, среди которых лесозаготовка, производство спецодежды, выращивание рассады, выделка меха, торговля автомобилями, текстилем, мебелью и обувью. В 2024 году ООО «ТрансАвтоСтоп» задекларировало миллион рублей доходов с чистой прибылью в 137 тысяч рублей. У компании три лизинговых договора на покупку автомобиля Hyundai Elantra, рулонного пресс-подборщика и дровокола.

«ТрансАвтоСтоп» потребовало оплату за время хранения авто. Для этого фирма подала в суд и на супругов Солянник, и на МВД. Однако в суде выяснилось, что полиция не оформила машину как вещдок , хоть и проводила с ней следственные эксперименты. Поэтому оплатить хранение авто на стоянке должно не государство, а владелец машины.

Светлана Солянник, хозяйка авто, утверждает, что не получила ни одного уведомления о судьбе ее машины. Ее ни разу не вызывали для дачи показаний в качестве свидетеля. При этом она с адвокатами неоднократно спрашивала, где хранят авто, и требовала его вернуть.

В изначально оформленном ГИБДД протоколе как место стоянки записали улицу Центральную, 11в в Лобаново. Однако через несколько недель стоянку по тому адресу закрыли, а машину перевезли на другую площадку. Это перемещение инспекторы ГИБДД не задокументировали.

Пермский районный суд счел, что полицейские незаконно запрещали хозяйке забрать свою машину.

Должностные лица МВД, ограничив право собственности, которое фактически не нужно было в рамках судопроизводства, не дали возможности собственнику забрать автомобиль, игнорируя требования владельца. из решения Пермского районного суда

Поэтому изначально Пермский районный суд решил взыскать в пользу «ТрансАвтоСтоп» 235 тысяч рублей с МВД за хранение машины во время следствия и 604 тысячи с Солянников за время нахождения Сергея в колонии-поселении. Однако МВД обжаловало это решение. В пресс-службе ведомства заявили 59.RU, что смогли доказать в суде обратное.

«Заявителю сообщалось, что автомобиль вещдоком не признавался, к материалам дела не приобщался, в связи с чем собственник мог забрать его. В 2023 году апелляционным определением Пермского краевого суда подтверждено, что должностными лицами препятствия в получении авто не чинились», — заявили 59.RU в полиции Прикамья.

В итоге Пермский краевой суд аннулировал взыскание с полиции, но оставил в силе выплату 604 тысяч рублей с супругов Солянник. Кассационный суд оставил в силе решение Пермского краевого суда.

Арест судебными приставами

После решения судов директор «ТрансАвтоСтоп» Кристина Петрова вызвала судебных приставов с требованием оставить машину ей на ответственное хранение до погашения задолженности супругами Солянник. Приставы приехали в промзону и опечатали авто при понятых 27 апреля 2023 года в 07:24 — за полтора часа до начала их рабочего дня . Хотя накануне Светлана Солянник звонила Кристине Петровой и говорила о желании забрать машину, на что, по словам Светланы, получила от директора стоянки согласие.

В пресс-службе управления судебных приставов по Прикамью 59.RU подтвердили, что их сотрудник опечатал автомобиль и оставил его на ответственное хранение «ТрансАвтоСтоп» по заявлению этой же организации. При этом, по данным ведомства, пристав установил для должника запрет на право пользования машиной.

«В силу того, что арест имущества производился в рамках обеспечения судебного иска к должнику, возврат имущества стал возможен только после погашения задолженности перед взыскателем», — заявили 59.RU в пресс-службе главного управления судебных приставов по Прикамью.

Однако на руках у супругов Солянник есть лишь постановление пристава о запрете на совершение регистрационных действий, а также об отмене именно этого запрета. Документов о запрете пользования автомобилем и об отмене этого запрета у владельцев авто нет.

Светлана Солянник несколько месяцев ходила к судебным приставам Пермского района для разбирательств. Она задавала вопросы о наличии бумаг, на основе которых ей не дают забрать машину, а также просила вернуть ей машину, поскольку, по ее словам, не доверяла ООО «ТрансАвтоСтоп». Женщина говорит, что сначала ей обещали разобраться с документами и ответить на все вопросы, но со временем ее «стали игнорировать». По словам Светланы, после многочисленных жалоб приставы осознали свою ошибку, но не стали ее признавать официально.

«У судебных приставов я смотрела исполнительные производства, но не видела в подлиннике этот акт. Начальник судебных приставов [Пермского района] Пузачёва „повесила голову“, что они в ее отсутствие [ее сотрудники] накосячили и неправильно поступили», — заявила суду Светлана Солянник.

Акт о наложении ареста с запретом пользования машиной до погашения долга у судебных приставов запросил и Пермский районный суд при рассмотрении иска супругов Солянник к ООО «ТрансАвтоСтоп». Однако судья тоже не получила от приставов этот документ, а потому признала его ничтожным в судебном разбирательстве .

В пресс-службе регуправления судебных приставов 59.RU на уточняющие вопросы об этих документах не ответили. Там заявили, что материалы «относятся к данным, с которыми имеют право знакомиться только стороны и их законные представители». При этом в ФССП заверили, что якобы предоставляли документы по запросу Пермского районного суда. Однако судья на заседаниях в присутствии корреспондента 59.RU сообщила об обратном.

«ФССП был представлен оригинал исполнительного производства, в материалах которого отсутствует акт о наложении ареста (описи имущества) . Поскольку не был представлен оригинал акта, суд не смог убедиться, что копия акта исходит от органа, уполномоченного представлять доказательство <…> [и] признал представленную копию акта недопустимым доказательством по делу», — сказано в решении Пермского районного суда.

Машину вернули, но есть нюанс

В конце 2024 года Светлана и Сергей выплатили всю сумму, которую «ТрансАвтоСтоп» взыскал с них по решению суда, — больше 600 тысяч рублей. Для этого сначала приставы удерживали половину из пенсии Светланы, а затем она с супругом продала квартиру в Перми: они вынуждены были это сделать, так как долг всё равно нужно было бы платить, даже если бы они не забрали старенькую машину.

Но даже после оплаты авто удалось забрать не с первого раза: Opel оказался забаррикадирован другими авто и стройматериалами. Не помог и эвакуатор, который поднимает машины вертикально. Развернуть спецтехнику на месте мешали электропровода.

Источник: Светлана Солянник

На следующий день Сергею и Светлане удалось вызвать нужный эвакуатор и забрать авто. По словам супругов, после этого выяснилось, что машину на стоянке повредили. У нее оказалась срезана антенна и сломаны зеркала, багажник вскрыт, а внутри вместо запчастей с домкратом и компрессором был мусор. Кроме того, вместо комплекта зимней резины оказалась изношенная летняя. Однако все эти жалобы директор «ТрансАвтоСтопа» отвергает, ссылаясь на расписку Светланы Солянник.

Стоянка перестала быть штрафстоянкой

Уже после обжалования решения суда супруги Солянник узнали, что за время хранения у себя машины ООО «ТрансАвтоСтоп» перестало быть штрафстоянкой. Ее роль перешла к подведомственному Минтрансу Прикамья ПКГУП «Автовокзал». Однако ООО «ТрансАвтоСтоп» не передало транспорт новой штрафстоянке, а оставило его у себя.

При этом в судебных разбирательствах представители «ТрансАвтоСтоп» об изменении своего статуса умолчали, но в экономическом обосновании взыскиваемой суммы фирма использовала утвержденные Минтарифа Прикамья ценники, которые были рассчитаны для «Автовокзала».

Кроме того, новый адвокат Сергея и Светланы обнаружила, что прежде все суды основывали свои решения в пользу штрафстоянки на основе общего федерального законодательства. При этом были проигнорированы все отраслевые региональные законы Пермского края.

Сейчас территория бывшей штрафстоянки полузаброшена. Она под видеонаблюдением, но проход на нее открыт. Корреспондент 59.RU был там дважды: в июле 2025 года и в январе 2026-го. Летом вся территория была в разросшейся траве, а зимой она завалена снегом. При этом зимой там чистят тропинку от входа к зданию, перед которым припарковано припорошенное снегом авто. Недалеко от него в сугробе стоит разбитая машина, которой полгода назад не было. В дальнем углу стоит около десятка разбитых машин с характерными повреждениями как после ДТП.

«Индексация» не удалась

В конце 2024 года ООО «ТрансАвтоСтоп» вновь подало в суд на супругов Солянников. Фирма потребовала «проиндексировать» все выплаты более чем вдвое: кроме уже взысканных 604 тысяч рублей заплатить еще 670 тысяч. Отдельно экс-штрафстоянка потребовала 609 рублей — за хранение машины в первый день, когда изначально полиция возбудила административное дело.

Однако Пермский районный суд отказал в удовлетворении новых требований «ТрансАвтоСтоп». Судья указала, что истек срок исковой давности: с хранения машины прошло больше трех лет. Представители бывшей штрафстоянки ни на одно судебное заседание не пришли.

«ТрансАвтоСтоп»: «Фактические затраты еще больше»

Ситуацию 59.RU прокомментировала и директор ООО «ТрансАвтоСтоп» Кристина Петрова. По ее словам, после прекращения работы в качестве штрафстоянки фирма была обязана отдать новой спецорганизации только те авто, которые задерживали в рамках административных дел. Спор о машине супругов Солянник же решается в рамках уголовного процесса.

«Я только хранила машину, ее не изымала. Я хоть без юридического образования, но шесть лет судебным приставом проработала, а потому все нормы как „Отче наш“ знаю . Когда в 2022 году мы прекратили деятельность [как штрафстоянка], у меня машин по административным нарушениям не осталось. Суд всё это учитывал, у МВД ко мне вопросов нет, они „свои“ машины забрали. Остальные мы до сих пор вынуждены хранить».

Претензии к сохранности и препятствие возвращению машины после уплаты назначенной судом суммы директор «ТрансАвтоСтоп» также опровергает. Момент погрузки авто на эвакуатор она записала на видео.

Эвакуацию авто директор стоянки сняла на видео Источник: Кристина Петрова «У ее автомобиля ни одного болтика не пропало. Да, за семь лет она заржавела, бесспорно, но это естественный процесс. У меня есть бумажка, что, когда машину забирали, претензий нет, а значит, я в целости и сохранности содержала автомобиль», — сказала 59.RU Кристина Петрова. Однако Светлана Солянник заявляет, что претензий у нее не было только к процедуре возврата машины.

Использование рассчитанных для ПКГУП «Автовокзал» ценников региональным Минтарифа руководительница экс-штрафстоянки пояснила упрощением в сборе документов. При этом сумма якобы оказалась меньше, чем могла быть по фактическим расходам ООО «ТрансАвтоСтоп».

«Мы решили использовать цены Минтарифа по спецстоянкам, потому что нам достаточно этой суммы и чтобы документы не собирать. Фактические затраты конторы еще больше, потому что в них входят аренда участка, лизинг на транспорт и оборудование, аренда эвакуаторов, зарплаты и прочее», — заявила в разговоре с 59.RU Кристина Петрова.

Прокомментировала директор ООО «ТрансАвтоСтоп» и ситуацию с арестом автомобиля судебными приставами до выплаты назначенной суммы. По ее словам, приставы потеряли документы, на основе которых не отдавали машину супругам Солянник , и спустя несколько лет, весной 2025 года, захотели переписать их заново, как бы восстановив их. Как при этом заменяли бы показания понятых и их подписи, неизвестно.

По словам директора стоянки, это фото документа, который приставы потеряли и хотели переписать Источник: Кристина Петрова «Оригинал его судебные приставы потеряли, но копия у меня есть. Они звонили мне в марте этого года, сказали, что потеряли, „давайте перепишем“ . Но я тогда болела с температурой, предложила им через неделю перезвонить. Больше меня не набирали, значит, им не надо», — рассказала 59.RU Кристина Петрова.

Какой-либо сговор с полицией или судебными приставами и личную выгоду в деле руководительница ООО «ТрансАвтоСтоп» отвергает.

«Мы просто хранили машины, которые нам люди в погонах привозили. Мы изначально пытались взыскать сумму с МВД, но суды нас развернули к владельцам», — резюмировала Кристина Петрова.

Что теперь?

Супруги Солянник обратились с жалобами в МВД, прокуратуру, а также региональное управление судебных приставов. Оказалось, что машину на тогда еще штрафстоянку поместили без оформления документов: не оказалось даже акта приема-передачи и журнала получаемого транспорта на самой стоянке. Это подтвердила 59.RU и директор «ТрансАвтоСтоп» Кристина Петрова.

«Машину к нам привезли „по протоколу“, причем протокола нам не дали, о нем только сказали . Мы препятствовать действиям полиции не можем. Потом сказали, что возбудили уголовное дело, но нам тоже никаких документов никто из МВД или суда не направлял », — заявила 59.RU директор ООО «ТрансАвтоСтоп» Кристина Петрова.

Однако ведомства в ответ на жалобы заявили, что нарушений не выявили.

В конце марта 2025 года Светлана Солянник попала на личный прием к Владимиру Путину . Для этого она за несколько месяцев записалась в московскую приемную президента. Светлана описала главе государства ситуацию, в которой она оказалась со своим супругом. Сразу после этого с пермячкой провел встречу один из помощников в приемной президента, а всю информацию для перепроверки направили в Генпрокуратуру. Редакция 59.RU направила запрос в пресс-службу ведомства, однако получила отказ от комментария.

Теперь Сергей и Светлана Солянник подали иск к ООО «ТрансАвтоСтоп». В нем они требуют признать незаконным, недействительным и ненадлежащим хранение своей машины. В случае выигрыша дела далее они намерены подать иск о возврате ранее уплаченных 600 тысяч рублей и компенсации за повреждение авто.