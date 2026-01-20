Штрафы за перевозку детей без автокресел выросли в два раза — детали нового закона

Дети с 12 лет уже могут ездить на переднем или заднем сиденье автомобиля без автокресла, но обязательно использовать ремень безопасности Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

В России выросли штрафы за перевозку детей в машине без автокресла или других удерживающих устройств. Закон об ужесточении мер для водителей подписал Владимир Путин в конце декабря 2025 года.

Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. При отсутствии автокресла штраф вырос:

для водителей — с 3 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составит не 5 тысяч рублей, как для физических лиц, а 50 тысяч рублей, как для должностных.

Отметим, что также в России начнут штрафовать водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой. Речь идет о машинах, которые могут ввозиться из-за рубежа для личного пользования на короткий срок без регистрации в ГИБДД. За нарушение автовладельцам придется заплатить 500 рублей.