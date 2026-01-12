Ярославцам нужно менять права: в ГИБДД сообщили о завершении продления документов

Ярославцам напомнили о необходимости замены водительских удостоверений Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Госавтоинспекции Ярославской области сообщили о завершении 1 января 2026 года периода особого порядка замены водительских удостоверений, введенного в России в 2022 году.

«Заменить водительское удостоверение необходимо тем, у кого срок действия истек в 2022 году. Также в приоритетном порядке поменять документ нужно тем, чьи права действуют до 2026 года, — для них продлений не предусмотрено», — уточнили в ГИБДД.

Водителям, чьи удостоверения потеряли силу в 2023 году, нужно их поменять до конца 2026 года. Те, у кого срок истек в 2024 или 2025 году, могут воспользоваться оставшейся отсрочкой и поменять водительское удостоверение до 2027 и 2028 года соответственно.

Для получения водительского удостоверения в том числе и в случае его замены в связи с истечением срока действия, заявителю необходимо представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; водительское удостоверение (при наличии); медицинское заключение о наличии (или об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. Кроме того, следует оплатить государственную пошлину в размерах, установленных налоговым законодательством.