Новые справки и запрет телефонов: как изменятся правила сдачи на водительские права

Сроки проведения «практики» предложили сократить Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

У ГИБДД появятся новые основания для прекращения экзамена на права, а также аннулирования водительского удостоверения. Такие и другие поправки Министерство внутренних дел (МВД) России предложило внести в «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений». Подробнее об этом разбираемся в материале.

Увеличится список нарушений, которые могут стать причиной отказа кандидату в допуске к экзаменам. Помимо уже имеющихся семи пунктов, теперь к ним добавится использование экзаменуемыми средств связи, фото-, аудио- и видеотехники, а также другой электроники.

Еще МВД предложило ввести дополнительные основания для аннулирования уже выданных водительских прав. Это случится в том случае, если водитель не пройдет внеочередной медосмотр.

Также предложили уменьшить период «практики». Если человек успешно сдаст теорию ПДД, то промежуток перед сдачей практики сократится до двух месяцев, вместо предусмотренных ранее шести.

«Сейчас у нас часто происходят ситуации, когда кандидат, сдающий экзамены „самокатом“ — то есть самостоятельно, не через автошколу, — приходит в ГИБДД, а там ему ставят практическую часть через полгода. Через полгода он прийти не может, а там уже истекает срок действия теоретической части. И, таким образом, человека можно практически бесконечно гонять сдавать одну только теорию. В целом — грамотное и хорошее нововведение», — пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» эксперт рабочей группы при Правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Однако не все изменения будут направлены на ужесточение мер. Некоторые нововведения сделают процесс проще. Например, бумажные справки о здоровье хотят заменить электронными. Будущим водителям не нужно будет приносить бумажные медицинские заключения, если сведения о них есть в специальном реестре, который ведут совместно МВД и Минздрав.

В настоящее время проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.