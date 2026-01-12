НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

5 м/c,

с-в.

 750мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Уходит директор ДГХ
История ТРК «Альтаир»
Какие социальные объекты откроют
В центре города закрывается ресторан
Как выглядел советский Ярославль
Дороги и транспорт Новые справки и запрет телефонов: как изменятся правила сдачи на водительские права

Новые справки и запрет телефонов: как изменятся правила сдачи на водительские права

Будущих водителей ждут как послабления, так и ужесточения правил

234
Сроки проведения «практики» предложили сократить | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСроки проведения «практики» предложили сократить | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сроки проведения «практики» предложили сократить

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

У ГИБДД появятся новые основания для прекращения экзамена на права, а также аннулирования водительского удостоверения. Такие и другие поправки Министерство внутренних дел (МВД) России предложило внести в «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений». Подробнее об этом разбираемся в материале.

Увеличится список нарушений, которые могут стать причиной отказа кандидату в допуске к экзаменам. Помимо уже имеющихся семи пунктов, теперь к ним добавится использование экзаменуемыми средств связи, фото-, аудио- и видеотехники, а также другой электроники.

Еще МВД предложило ввести дополнительные основания для аннулирования уже выданных водительских прав. Это случится в том случае, если водитель не пройдет внеочередной медосмотр.

Также предложили уменьшить период «практики». Если человек успешно сдаст теорию ПДД, то промежуток перед сдачей практики сократится до двух месяцев, вместо предусмотренных ранее шести.

«Сейчас у нас часто происходят ситуации, когда кандидат, сдающий экзамены „самокатом“ — то есть самостоятельно, не через автошколу, — приходит в ГИБДД, а там ему ставят практическую часть через полгода. Через полгода он прийти не может, а там уже истекает срок действия теоретической части. И, таким образом, человека можно практически бесконечно гонять сдавать одну только теорию. В целом — грамотное и хорошее нововведение», — пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» эксперт рабочей группы при Правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Однако не все изменения будут направлены на ужесточение мер. Некоторые нововведения сделают процесс проще. Например, бумажные справки о здоровье хотят заменить электронными. Будущим водителям не нужно будет приносить бумажные медицинские заключения, если сведения о них есть в специальном реестре, который ведут совместно МВД и Минздрав.

В настоящее время проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.

Ранее правительство поручило разработать Минтрансу, Росавтодору и МВД внесение новых норм в ПДД, которые касаются электронных дорожных знаков и дистанций между грузовиками. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Водительские права МВД ГИБДД ПДД
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Рекомендуем