Такси-2026: дефицит машин и растущие тарифы. Во что выльется «закон о локализации»

Прошедший 2025 год для российских таксистов, кажется, был самым сложным в истории. Чиновники всеми способами пытались «зарегулировать» рынок (из самых благих побуждений, как всегда, конечно).

Самый болезненный удар — таксопарки и частные водители отныне обязаны использовать только автомобили с высоким уровнем локализации. Проще говоря, производимые в России или на российских заводах.

Как не вспомнить миграционную реформу, которая выдавила из отрасли гастарбайтеров. В десятках регионах, от Санкт-Петербурга до Иркутской области и Алтая, им вообще запретили водить такси.

Прибавим к этому высокий уровень ставок по кредитам и лизингу, не позволяющий обновлять или расширять таксопарки.

На фоне всех этих ограничений резко выросли цены на такси. По оценкам Росстата, в Москве годовой рост составил почти 30 процентов, а по некоторым популярным направлениям тарифы увеличились до 70 процентов.

К каким еще страстям готовиться клиентам такси (то есть каждому из нас) в 2026 году? MSK1.RU поговорил об этом с нашим постоянным автоэкспертом, генеральным директором сети автопрокатов в России и за рубежом «Мой Автопрокат» (MyCarRental.ru) Дмитрием Матвеевым.

— Весь 2025 год таксисты и правительство бились из-за «закона о локализации». В итоге для частников требования все-таки немного смягчили. Что это реально будет значить для рынка в целом и для клиента?

— Да, действительно, правительство одобрило законопроект, который разрешает частным водителям такси использовать в работе личные автомобили, не отвечающие требованиям локализации. Этот законопроект предлагает до 1 января 2033 года ежегодно выделять квоту не менее 25% от общего числа авто в региональном реестре легковых такси, которые не соответствуют нормам локализации. Но при условии, что такой транспорт находится в собственности водителя как минимум 6 месяцев.

Достаточна ли такая квота для предотвращения оттока водителей? Покажет время. Но то, что частным водителям идут навстречу, уже хорошо. Для самозанятых, которые подрабатывают в такси на личном транспорте, затрата на покупку новой машины чрезмерная и экономически нецелесообразная.

— К концу прошлого года под угрозой закрытия оказалось, по разным оценкам, от 20 до 30 процентов таксопарков. Так дефицит машин будет?

— Будет. Какая-то доля таксомоторных фирм прекратит деятельность, что приведет не только к нехватке машин, но и к ослаблению соперничества между компаниями в этой отрасли. Оставшиеся участники рынка начнут диктовать свои ценовые условия, будучи уверенными в том, что у клиента не будет иного выбора, кроме как согласиться на предлагаемую стоимость поездки.

Но есть и другие причины дефицита. Массовая модернизация автопарков служб такси спровоцирует задержки в предоставлении машин другим клиентам.

Также с наступлением теплого времени года наблюдается рост спроса на поездки, и такси заказывают чаще. Одновременно с этим с приходом весны сокращается число водителей на линиях, так как часть из них переходит в сезонную занятость, где заработки более привлекательные, а в такси они возвращаются с осени. Эта сезонная тенденция и раньше приводила к росту цен на поездки, особенно ощутимому в часы пик для тарифов «эконом» и «комфорт».

— Выпуск легковых машин в России в 2025 году сократился почти на 10 процентов, продажи — на 17. И это у меня данные еще не за все месяцы. А вот «закон о локализации», думаете, отечественное производство подтолкнет вверх?

— Формально, ограничение использования иностранных автомобилей подталкивает к увеличению выпуска российских. Но нужно понимать, что существующие мощности автозаводов и так уже работают на пределе. И активизация производственного цикла приведет не только к ухудшению качества сборки новых автомобилей, но и к задержкам в поставках машин. А это создаст дефицит автомобилей на рынке.

Сегодняшние автомобили российского производства значительно повысили свои показатели и стали более востребованными. Отдельные модели уже конкурируют с китайскими аналогами. Но их надежность пока не такая высокая, чтобы широко применять их в такси и автопрокате.

И закономерно, что службы такси и индивидуальные водители приобретают иномарки. Машины для такси и аренды эксплуатируются в усиленном режиме, поэтому на первый план выходит их безотказность. Акцент делается на долговечность и минимальные затраты на техобслуживание. Это ведь позволяет максимизировать прибыль и избежать простоев.

— Такси дорожало быстрее любой инфляции. В 2026 году опять будет такое безобразие?

— Ну смотрите. Финансовые затраты, которые понесут таксопарки, неизбежно повлияют на тарифы для пассажиров. Когда мы говорим о затратах, речь не только о приобретении нового транспорта. Предприятиям ведь потребуется обновить ремонтные базы, оплатить образовательные программы для автослесарей и покрыть другие сопутствующие затраты.