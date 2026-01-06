Ярославский аэропорт временно закрыли для полетов. В чем причина

В Ярославской области 6 января были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации в 01:26.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в телеграм-канале представителя Росавиации Артёма Кореняко.
В справочной аэропорта Туношны сообщили, что из-за ограничений никаких задержек рейсов не произошло, так как по расписанию на 6 января они не запланированы.
Кстати, ранее стало известно, что ночью 6 января над Ярославлем сбили 13 БПЛА.