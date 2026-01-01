Психолог запустил проект «Душевное такси». Он ездит по городу и разговаривает с людьми — его история

Тюменец просто катается по городу с пассажирами и пытается искоренить их проблемы Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Антон Прошутинский из Тюмени придумал необычную услугу. Он предлагает сесть к нему в автомобиль и просто поговорить, после чего, уверяет, вам станет легче. Как он придумал уникальное, по его словам, для России «Душевное такси», — в истории 72.RU ниже.

История Антона Прошутинского, открывшего «Душевное такси» Источник: Илья Чикотин / 72.RU

От маленького бизнеса к выгоранию

Антон родился в небольшом северном городке Губкинском, который находится недалеко от Тарко-Сале (расстояние между городами около 100 километров, путь занимает чуть больше часа. — Прим. ред.) в Ямало-Ненецком автономном округе. Вообще, по его словам, семья у них большая — 10 человек, и у него еще есть 15 племянников.

Переехать в Тюмень Прошутинский решил около десяти лет назад, хотя на Севере у него был свой бизнес, связанный с ремонтом оргтехники и заправкой картриджей. Сейчас там работает один из его братьев. Причина — Антон решил, что там достиг потолка, и очень хотел развиваться дальше.

— Было лето. Я приехал в Тюмень, на отдых. Город утопал в зелени, мне здесь понравилось. Вернулся на Север, всё быстро там продал, чтобы меня ничего не останавливало для переезда. Успел всё за две недели. Рассматривал еще Тольятти, может быть, Москву, но не решился, хотя семья сестры готова была оказать поддержку. Может быть, просто побоялся что-то изменить в жизни, пока находился в Тюмени, — рассказывает Прошутинский.

В своем родном городе Антон открыл небольшую фирму, которая занималась ремонтом оргтехники Источник: Антон Прошутинский

В Тюмени он открыл веб-студию, стал интернет-маркетологом. Знания получал с помощью специальных платформ, на базе университета «Синергия», в проекте «Бизнес Молодость» и других.

По его словам, именно в общении с представителями бизнеса он увидел возможность работать с негативом и избавлять людей от душевной боли, потому что именно у представителей этой профессии много разных страхов. Один из них — чувствовать себя обманутыми.

Самому Прошутинскому работать в сфере интернет-маркетинга было нелегко. Как он признаётся, в итоге он заработал выгорание, но справился с ним.

— Сейчас, когда через это прошел, скажу: чтобы его побороть, надо обратиться к специалисту. Найти именно своего специалиста, которому можно открыться, человек тебе поможет всё проработать, — рассказывает Прошутинский.

Всё начинается с конфетки

— Я пошел работать в такси, катался с пассажирами, — рассказывает Антон. — Почти с каждым мы общались. В процессе люди как-то начинали вовлекаться в разговор. Некоторые делились какой-то болью, своей историей. И я подумал, почему бы не сделать такое «Душевное такси».

Антон предлагает сесть в автомобиль, покататься по городу, да и поговорить о наболевшем Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Суть такого такси заключается в следующем: человек просто садится в машину, Антон катается вместе с ним по городу и разговаривает о разном, о болях людей. Пытается помочь. По крайней мере, это его основная цель и интерес.

— Разговор в обычном такси я обычно завожу с того, что даю человеку конфету. Как бы это смешно ни казалось, но я просто даю пассажиру конфету. Это вызывает небольшую улыбку. После этого спрашиваю, какие планы у вас на день, цели или же, наоборот, что вы сделали. Человек начинает делиться, видит, что я без каких-то масок. Начинается общение, — рассказывает Прошутинский.

Даже небольшого общения с психологом в такси, если человек предрасположен к диалогу, хватает. Некоторые пассажиры благодарят Антона после разговоров про жизнь в целом или конкретную проблему. Они оставляют ему чаевые или же просто говорят добрые слова.

— Вот даже вчера. Мы проехали с мужчиной буквально минут 7–10, это был небольшой путь. Он чуть ли не минуту жал мне руку, говорил, что я его зарядил позитивом на целый день, — рассказывает Антон.

Конечно, не каждому человеку, который садится в такси, необходима помощь или разговор по душам. Антон рассказывает, что не настаивает на общении.

— Всё происходит в процессе. Я просто чувствую людей, раз занимаюсь психологией. Если человек хочет посидеть в телефоне, музыку послушать, ну ничего страшного, — делится тюменец.

С пассажирами Антон разговаривает как специалист, исключительно в уважительной манере Источник: Илья Чикотин / 72.RU

В «Душевное такси» приходят разные люди. В основном проблемы у них схожи, хоть каждая и индивидуальна. Молодые люди делятся тем, что не могут реализовать себя в жизни, а девушки — не могут построить хорошие отношения.

— Девушки в этом плане молодцы, они открыты. Мужчины более закрытые, я понимаю почему. Им с детства внушали, что чувствовать, показывать эмоции нельзя. Мол, ты мужчина, ты должен терпеть. Я понимаю, откуда растет эта установка. Девочки, наоборот, принцессы, поэтому они и делятся своими переживаниями, общаются, — рассказывает водитель.

«Душевное такси» пока ездит только по тюменским дорогам, в городе, где было придумано. Хотя Прошутинский говорит о том, что не против поговорить с людьми и помочь им решить проблемы и в других городах, если он там будет.

— Мне даже писали из других городов люди: «А когда вы у нас откроетесь, почему в моем городе такого нет?» Но я говорю, что идея зародилась в Тюмени. Хотя не исключаю, если буду где-то в Краснодаре, другом городе, то объявлю у себя в социальных сетях и могу с кем-то покататься, поговорить, — заключает Прошутинский.

Стоимость «Душевного такси» — пять тысяч рублей. Раньше оно было дешевле. Сам Антон говорит, что сделал это для того, чтобы не было каких-то пустых разговоров, ведь его цель — помогать людям.