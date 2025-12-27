Ярославский аэропорт временно закрыли для полетов. В чем причина

В субботу, 27 декабря, в 16:25 ярославский аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне временно закрыли для полетов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Также ограничения введены в Калуге (Грабцево) и Москве (Внуково).
«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Внуково аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов», — сообщили в Росавиации.
Ранее 20 декабря ярославский аэропорт также временно закрывали для полетов.