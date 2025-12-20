Аэропорт под Ярославлем временно закрыли для полетов. В чем причина

В чем причина ограничений работы аэропорта в Туношне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 20 декабря в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне вводили временные ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале в 8:02.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

Спустя полчаса в 8:34 ограничения сняли, однако в 8:56 их вновь ввели. Помимо ярославского аэропорта, работа воздушных судов была приостановлена в Ивановской области в городе Южный.

В справочной аэропорта в Туношне сообщили, что из-за ограничений произошла задержка рейса «Ярославль — Сочи» в 2:25. Все остальные рейсы осуществлялись по расписанию.