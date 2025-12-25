НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Заторы и ДТП: Ярославль погрузился в 9-балльные пробки

Заторы и ДТП: Ярославль погрузился в 9-балльные пробки

Ранее водителей предупреждали о метели

358
Ярославль сковали 9-балльные пробки

Ярославль сковали 9-балльные пробки

Источник:

читатель 76.RU

Вечером 25 декабря Ярославль сковали 9-балльные пробки. Так оценивал дорожные заторы в городе агрегатор сервиса «Яндекс.Пробки» в час пик.

«На Республиканской улице была небольшая авария. Все стоит, машины еле двигаются. Хорошо, что мне повезло, подошла на остановку, когда подъехал мой автобус. Но ехали очень долго», — рассказала читательница 76.RU.

Автомобилисты оказались в пробке

Автомобилисты оказались в пробке

Источник:

Яндекс.Карты

По ее словам, пробки образовались на Октябрьской площади и на проспекте Тобухина.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на центральных улицах, Богоявленской площади, Московском проспекте, Мельничной улице. Судя по отметкам водителей, в городе произошло сразу несколько ДТП. Одна из аварий случилась неподалеку от пересечения Московского проспекта и проспекта Фрунзе. Участок Суздальского шоссе отмечен багровым цветом.

По данным на 18:55, на дорогах в городе стало свободнее. Агрегатор «Яндекс.Карт» оценивает пробки в Ярославле на семь баллов.

Дорожная обстановка в городе улучшилась

Дорожная обстановка в городе улучшилась

Источник:

Яндекс.Карты

А как вы добрались до дома?

Обошлось без пробок
Постоял немного
Застрял(а) в пробке, до сих пор еду
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пробка Машина Метель
Комментарии
4
Гость
28 минут
только платные дороги помогут 🤣
Гость
38 минут
дело не в метели. просто седня поперлись многие кудать.
Гость
