В России с 1 января подорожает техосмотр — сколько придется заплатить водителям

В России с 1 января подорожает техосмотр — сколько придется заплатить водителям

В одном из регионов ТО будет стоить более 5 тысяч

50
Самые низкие цены на ТО будут в Новгородской и Волгоградской областях

Самые низкие цены на ТО будут в Новгородской и Волгоградской областях 

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

С 1 января 2026 года тарифы на техосмотр (ТО) легковых автомобилей в среднем вырастут на 9,7%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ более 50 региональных документов.

Согласно методике Федеральной антимонопольной службы по расчету платы за ТО, все субъекты РФ до 20 декабря должны были утвердить тарифы на техосмотр, которые начнут действовать с 1 января нового года.

Так, с начала 2026 года самый дорогой тариф будет установлен на Чукотке — 5,4 тысячи за легковой автомобиль, в Петербурге — 2 тысячи рублей за ТО, Амурской области — 1,8 тысячи и Ненецком автономном округе — 1,7 тысячи за машину.

Самые низкие цены на ТО ожидаются в Новгородской и Волгоградской областях — чуть больше 1 тысячи рублей. В основной части регионов, в том числе и в Москве, техосмотр подорожает до 1,2 тысячи.

Техосмотр обязателен для такси, автобусов и грузовиков. Владельцы легковых машин проходят его только при перерегистрации автомобилей старше четырех лет или внесении изменений в конструкцию.

Напомним, что с 1 сентября в России выросли госпошлины для автовладельцев.

Отметим, что с осени изменились не только цены на госпошлины, а также некоторые правила для автомобилистов. Теперь можно остаться без прав, если у водителя обнаружат противопоказания к вождению при внеочередном медосмотре. Подробности об этом мы рассказывали здесь.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
