Почему в самолет нельзя проносить с собой воду — объясняет эксперт

Авиакомпании — как российские, так и зарубежные — имеют единое правило: с собой на борт нельзя пронести воду в бутылке, если жидкости внутри более 100 миллилитров. NGS.RU решил узнать, с чем связано это требование и когда его ввели.
Основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia.ru Андрей Патраков рассказал NGS.RU, что поводом для глобального изменения правил гражданских авиаперевозок стали события августа 2006 года.
«Оно появилось, когда в Британии была попытка взрыва десяти пассажирских самолетов, летевших из Лондона в крупные города США и Канады. Для теракта взяли бутылки из-под газировки и планировали пронести на борт жидкую взрывчатку. В зависимости от объема ее может быть достаточно, чтобы повредить обшивку самолета и вызвать взрывную декомпрессию — фактически это разорвет самолет в воздухе. Это была бы трагедия, сравнимая по масштабам с 11 сентября», — пояснил эксперт.
В результате масштабной операции британских спецслужб серию терактов удалось предотвратить. В том же году Международная организация гражданской авиации (ICAO) ввела правило, согласно которому провозить в ручной клади можно не более 100 миллилитров жидкости. Проносить на борт можно только товары из Duty Free, так как они заранее проверены.
В России требование начало действовать в 2007 году: жидкость должна находиться в емкости не более 100 миллилитров. Все емкости с жидкостью нужно упаковать в прозрачный пакет объемом не более 1 литра — он должен легко открываться и закрываться. К перевозке принимают один пакет на пассажира. Жидкости в контейнерах емкостью более 100 миллилитров к перевозке не принимаются, даже если емкость заполнена частично.
У этого правила есть исключения: можно провозить в больших объемах детское питание, материнское молоко и лекарства. Но их придется предъявить на досмотре.
Консервы тоже жидкость
Перед Новым годом многие интересуются, можно ли брать с собой в салон красную икру. По правилам авиакомпаний консервы тоже считаются жидкостью. Если вы решили взять с собой баночки с икрой, джемом, паштетом — учтите, что банки должны быть объемом не больше 100 мл и вписываться в общую норму. То есть до 1 литра на человека.
Банку икры или джема большего объема, даже пластиковую, взять с собой не получится. А вот в багаже можно перевозить что угодно, хоть домашние огурцы. Главное — вписаться в нормативы по весу и упаковать всё так, чтобы не разбилось.
Памятка: что можно брать с собой на борт, а что нельзя
По приказу Минтранса России, на борту самолета запрещено перевозить как в багаже, так и в ручной клади опасные вещества и предметы:
взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные;
сжатые и сжиженные газы;
легковоспламеняющиеся жидкости;
воспламеняющиеся твердые вещества;
окисляющие вещества и органические перекиси;
токсичные вещества;
радиоактивные материалы;
едкие и коррозирующие вещества;
ядовитые и отравляющие вещества;
оружие.
В ручной клади разрешено перевозить:
термометр медицинский, не содержащий ртуть;
тонометр ртутный в стандартном футляре — один на пассажира;
барометр или манометр ртутный, упакованный в герметичный контейнер и опечатанный пломбой отправителя;
одноразовые зажигалки — одна на пассажира;
сухой лед для охлаждения скоропортящихся продуктов — не более 2 килограммов на пассажира;
3%-я перекись водорода — не более 100 миллилитров на пассажира;
штопоры;
иглы для подкожных инъекций (если будет представлено медицинское обоснование);
вязальные спицы;
ножницы с длиной лезвия менее 60 миллиметров;
складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 миллиметров.