Почему в самолет нельзя проносить с собой воду — объясняет эксперт

Требования к жидкостям в ручной клади ввели из-за попытки теракта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Авиакомпании — как российские, так и зарубежные — имеют единое правило: с собой на борт нельзя пронести воду в бутылке, если жидкости внутри более 100 миллилитров. NGS.RU решил узнать, с чем связано это требование и когда его ввели.

Основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia.ru Андрей Патраков рассказал NGS.RU, что поводом для глобального изменения правил гражданских авиаперевозок стали события августа 2006 года.

«Оно появилось, когда в Британии была попытка взрыва десяти пассажирских самолетов, летевших из Лондона в крупные города США и Канады. Для теракта взяли бутылки из-под газировки и планировали пронести на борт жидкую взрывчатку. В зависимости от объема ее может быть достаточно, чтобы повредить обшивку самолета и вызвать взрывную декомпрессию — фактически это разорвет самолет в воздухе. Это была бы трагедия, сравнимая по масштабам с 11 сентября», — пояснил эксперт.

В результате масштабной операции британских спецслужб серию терактов удалось предотвратить. В том же году Международная организация гражданской авиации (ICAO) ввела правило, согласно которому провозить в ручной клади можно не более 100 миллилитров жидкости. Проносить на борт можно только товары из Duty Free, так как они заранее проверены.

В России требование начало действовать в 2007 году: жидкость должна находиться в емкости не более 100 миллилитров. Все емкости с жидкостью нужно упаковать в прозрачный пакет объемом не более 1 литра — он должен легко открываться и закрываться. К перевозке принимают один пакет на пассажира. Жидкости в контейнерах емкостью более 100 миллилитров к перевозке не принимаются, даже если емкость заполнена частично.

У этого правила есть исключения: можно провозить в больших объемах детское питание, материнское молоко и лекарства. Но их придется предъявить на досмотре.

Консервы тоже жидкость

Перед Новым годом многие интересуются, можно ли брать с собой в салон красную икру. По правилам авиакомпаний консервы тоже считаются жидкостью. Если вы решили взять с собой баночки с икрой, джемом, паштетом — учтите, что банки должны быть объемом не больше 100 мл и вписываться в общую норму. То есть до 1 литра на человека.

Банку икры или джема большего объема, даже пластиковую, взять с собой не получится. А вот в багаже можно перевозить что угодно, хоть домашние огурцы. Главное — вписаться в нормативы по весу и упаковать всё так, чтобы не разбилось.

В багаже с собой можно увезти практически что угодно Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Памятка: что можно брать с собой на борт, а что нельзя

По приказу Минтранса России, на борту самолета запрещено перевозить как в багаже, так и в ручной клади опасные вещества и предметы:

взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные;

сжатые и сжиженные газы;

легковоспламеняющиеся жидкости;

воспламеняющиеся твердые вещества;

окисляющие вещества и органические перекиси;

токсичные вещества;

радиоактивные материалы;

едкие и коррозирующие вещества;

ядовитые и отравляющие вещества;

оружие.

В ручной клади разрешено перевозить: