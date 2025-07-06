Стало известно, когда в Ярославской области начнут расширять трассу М-8. Сроки озвучил губернатор региона Михаил Евраев в эфире программы «События недели с Яной Карушкиной», сообщает ГТРК «Ярославия».
Глава Ярославской области сообщил, что работы пройдут от Владимирской области до Переславля-Залесского, и от Переславля-Залесского до Ростова Великого. Михаил Евраев уточнил, что до Переславля будет проложена новая трасса.
«А от Переславля до Ростова — это расширение действующих. Работы начнутся уже этой осенью. Это Федерация будет делать. Мы всячески в этом помогаем, потому что для нас это крайне важно, чтобы стало по две полосы в обе стороны. Это удобство для жителей, это снижение аварийности», — уточнил Михаил Евраев.
Также он уточнил, что в будущем власти хотят расширить трассу Р-132.
«Та трасса, которая связывает, Кострому, Углич, Ярославль, не в ближайшем будущем, но будет две полосы в каждую сторону. Там что-то уже спроектировано, что-то нет. Но это в далеком будущем. Сейчас задача — сделать трассу М-8», — рассказал глава региона.
Ранее стало известно, что разработан проект расширения трассы М-8 «Холмогоры» от Вологды до Ярославля.
В 2023 году, в Ярославской области уже расширили участок трассы М-8 от поселка Петровского до Ростова Великого. В 2024 году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове. А в декабре 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что областным властям удалось добиться дальнейшего расширения трассы М-8 — от границы Владимирской области до Переславля-Залесского.