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Дороги и транспорт Подробности Стало известно, когда в Ярославской области начнут расширять трассу М-8

Стало известно, когда в Ярославской области начнут расширять трассу М-8

Губернатор Ярославской области озвучил сроки

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9 комментариев
В Ярославской области начнут расширят трассу М-8 | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области начнут расширят трассу М-8 | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области начнут расширят трассу М-8

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Стало известно, когда в Ярославской области начнут расширять трассу М-8. Сроки озвучил губернатор региона Михаил Евраев в эфире программы «События недели с Яной Карушкиной», сообщает ГТРК «Ярославия».

Глава Ярославской области сообщил, что работы пройдут от Владимирской области до Переславля-Залесского, и от Переславля-Залесского до Ростова Великого. Михаил Евраев уточнил, что до Переславля будет проложена новая трасса.

«А от Переславля до Ростова — это расширение действующих. Работы начнутся уже этой осенью. Это Федерация будет делать. Мы всячески в этом помогаем, потому что для нас это крайне важно, чтобы стало по две полосы в обе стороны. Это удобство для жителей, это снижение аварийности», — уточнил Михаил Евраев.

Также он уточнил, что в будущем власти хотят расширить трассу Р-132.

«Та трасса, которая связывает, Кострому, Углич, Ярославль, не в ближайшем будущем, но будет две полосы в каждую сторону. Там что-то уже спроектировано, что-то нет. Но это в далеком будущем. Сейчас задача — сделать трассу М-8», — рассказал глава региона.

Ранее стало известно, что разработан проект расширения трассы М-8 «Холмогоры» от Вологды до Ярославля.

В 2023 году, в Ярославской области уже расширили участок трассы М-8 от поселка Петровского до Ростова Великого. В 2024 году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове. А в декабре 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что областным властям удалось добиться дальнейшего расширения трассы М-8 — от границы Владимирской области до Переславля-Залесского.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Трасса М-8 Дорожные работы Расширение
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Комментарии
9
Гость
1 час
Ты окружную нормальную сделай у Ярославля с эстакадами без светофоров, что бы в пробках не стоять, расширитель ты наш
Гость
1 час
Уж аварийность точно не снизится,как показывает практика -чем лучше дорога,тем быстрее гоняют
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