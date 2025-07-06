В Ярославской области начнут расширят трассу М-8 Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Стало известно, когда в Ярославской области начнут расширять трассу М-8. Сроки озвучил губернатор региона Михаил Евраев в эфире программы «События недели с Яной Карушкиной», сообщает ГТРК «Ярославия».

Глава Ярославской области сообщил, что работы пройдут от Владимирской области до Переславля-Залесского, и от Переславля-Залесского до Ростова Великого. Михаил Евраев уточнил, что до Переславля будет проложена новая трасса.

«А от Переславля до Ростова — это расширение действующих. Работы начнутся уже этой осенью. Это Федерация будет делать. Мы всячески в этом помогаем, потому что для нас это крайне важно, чтобы стало по две полосы в обе стороны. Это удобство для жителей, это снижение аварийности», — уточнил Михаил Евраев.

Также он уточнил, что в будущем власти хотят расширить трассу Р-132.

«Та трасса, которая связывает, Кострому, Углич, Ярославль, не в ближайшем будущем, но будет две полосы в каждую сторону. Там что-то уже спроектировано, что-то нет. Но это в далеком будущем. Сейчас задача — сделать трассу М-8», — рассказал глава региона.

Ранее стало известно, что разработан проект расширения трассы М-8 «Холмогоры» от Вологды до Ярославля.