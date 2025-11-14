Скоростной водный транспорт могут пустить из Ярославля в соседний регион

Из Ярославля хотят пустить водный транспорт до Костромской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославль и Костромскую область может связать новый водный маршрут. Об этом сообщили в правительстве региона. Вопрос о возможности открытия пассажирских перевозок по этому направлению задали жители в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

«Правительством Ярославской области рассматриваются варианты организации дополнительных маршрутов скоростного флота, в том числе связывающих Ярославскую и Костромскую области. В настоящий момент осуществляется проработка технических и экономических параметров открытия маршрутов», — ответили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Напомним, в 2024 году между Ярославлем и Нижним Новгородом запустили «Метеоры», которые также продолжили работу в 2025 году. Они делают остановку в Костроме.

В этом году в Ярославской области открыли скоростной водный маршрут «Восход» между Ярославлем, Тутаевом и Рыбинском. Теплоход должен был начать ходить с 14 июля. Но запуск рейса перенесли из-за сложных погодных условий на Ладожском озере. Теплоход не могли вовремя доставить в Ярославль. В итоге рейсы запустили с 16 июля.