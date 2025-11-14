НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Скоростной водный транспорт могут пустить из Ярославля в соседний регион

Скоростной водный транспорт могут пустить из Ярославля в соседний регион

Из Ярославля хотят пустить водный транспорт до Костромской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUИз Ярославля хотят пустить водный транспорт до Костромской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Из Ярославля хотят пустить водный транспорт до Костромской области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославль и Костромскую область может связать новый водный маршрут. Об этом сообщили в правительстве региона. Вопрос о возможности открытия пассажирских перевозок по этому направлению задали жители в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

«Правительством Ярославской области рассматриваются варианты организации дополнительных маршрутов скоростного флота, в том числе связывающих Ярославскую и Костромскую области. В настоящий момент осуществляется проработка технических и экономических параметров открытия маршрутов», — ответили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Напомним, в 2024 году между Ярославлем и Нижним Новгородом запустили «Метеоры», которые также продолжили работу в 2025 году. Они делают остановку в Костроме.

В этом году в Ярославской области открыли скоростной водный маршрут «Восход» между Ярославлем, Тутаевом и Рыбинском. Теплоход должен был начать ходить с 14 июля. Но запуск рейса перенесли из-за сложных погодных условий на Ладожском озере. Теплоход не могли вовремя доставить в Ярославль. В итоге рейсы запустили с 16 июля.

В правительстве Ярославской области сообщили, что в регионе с 17 ноября 2025 года закрывается сезон речной навигации. Запрет вводится на пользование маломерными судами — лодки не более 20 метров в длину.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
9
Гость
3 часа
Метеоры и Ракеты ещё в 70 х годах ходили до Горького с остановкой в Костроме. Сама всё детство так путешествовала.
Гость
2 часа
Этот Восход- это что-то! Его уже не видно на горизонте, а шум от него все слышен! Бедные рыбы и жители тоже! Уровень шума явно превышает норматив. Внутри только в берушах находиться. Роспотребнадзор замерял уровень шума?
Читать все комментарии
Гость
