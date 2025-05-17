Между Ярославлем и Нижним Новгородом запустят скоростные теплоходы

Между Ярославлем и Нижним Новгородом ходят запустить скоростные теплоходы Источник: Глеб Никитин / Telegram











Ярославль и Нижний Новгород свяжут скоростные теплоходы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России 16 мая.

«В этом году планируется расширение географии водных перевозок из Нижегородской в Ярославскую область (Нижний Новгород — Ярославль, Чкаловск — Ярославль)», — уточнили в Минтрансе по итогам заседания комиссии по вопросам развития скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям.

Новый скоростной маршрут станет частью проекта «Речные магистрали», который запустили в 2024-м. Как сообщил замминистра транспорта Александр Пошивай, для речных перевозок в 2025 году выделят восемь судов на подводных крыльях.

Напомним, что в 2024 году между Ярославлем и Нижним Новгородом запустили «Метеоры». Время в пути занимает девять часов. Обслуживает рейсы компания «Водолёт». Первая поездка в 2025 году запланирована на 27 мая 2025 года. Стоимость билета в одну сторону составляет 2700 рублей.

Ранее запуск теплоходов в Ярославской области был под вопросом из-за проблемы с обмелением Волги. Вследствие понижения уровня воды в реке было усложнено судоходство. В регионах были скорректированы маршруты круизов.