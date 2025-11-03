«Летать смогут одни богачи». Насколько сильно отразятся на пассажирах расходы авиакомпаний на планы «Ковер» и топливо

Во время объявленного плана «Ковер» самолетам приходится простаивать или уходить на запасные аэродромы Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

«Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту был объявлен план „Ковер“», — такие сообщения стали уже привычными для миллионов россиян. И если раньше многие переживали за безопасность полетов, то теперь люди в основном бесятся из-за задержки рейсов. Кстати, мы уже рассказывали, что положено пассажирам, если их вылет задержали или вовсе отменили. А если самолет в момент объявления плана «Ковер» был в небе?

Наши коллеги из MSK1.RU разбираются, что делает экипаж, когда объявляют план «Ковер», какие убытки от этого несут авиаперевозчики и как в конечном счете всё это отразится на простых пассажирах.

Запасной аэродром, резервный борт и гостиница

План «Ковер» — это внезапная, незапланированная ситуация. Самолет в этот момент может стоять на земле, рулить или находиться в воздухе. У экипажа для таких случаев есть четкие инструкции. Подробнее рассказал летчик первого класса и капитан Airbus А-320 Андрей Литвинов.

«Если борт еще не взлетел и ждал посадки пассажиров, он остается на месте — взлет запрещен. А если самолет уже летит, его направляют на запасной или ближайший аэропорт, где разрешена посадка, потому что на аэродроме с объявленным „Ковром“ садиться нельзя», — сообщил MSK1.RU пилот гражданской авиации.

Если самолет летел в Москву, а все столичные аэропорты закрыты, его обычно направляют в Нижний Новгород или Казань — это основные запасные аэродромы. Но при необходимости могут уйти и, например, в Санкт-Петербург. Андрей Литвинов пилот

Из-за этого у экипажа сбивается график, у самолета — расписание, задерживаются следующие рейсы.

«Рабочее время экипажа увеличивается, растет расход топлива, появляются дополнительные расходы на обслуживание в другом аэропорту. Если у экипажа заканчивается положенное рабочее время, им нужно отдыхать не меньше восьми часов. Тогда пассажиров перевозят резервным самолетом с новым экипажем, а сам борт стоит на приколе, пока первый экипаж отдыхает», — уточнил Андрей Литвинов.

Все задержки влекут за собой дополнительные расходы для авиакомпании: нужно оплатить питание, гостиницы, иногда — билеты на поезд или трансфер.

«Пассажир ведь оплатил билет и имеет право быть доставленным в пункт назначения. Вины авиакомпании в таких случаях нет, она действует по правилам безопасности, но расходы несет немалые», — добавил авиаэксперт.

«Проблема борьбы с БПЛА — серьезный вызов»

Военные говорят, что власти намерены решить проблему с дронами, из-за которых закрывают аэропорты.

«Было заявлено о строительстве единой и эффективной системы противовоздушной обороны. Вопрос только в том, что она должна быть разработана, нужен не только план, но и комплекс мероприятий», — поделился с редакцией MSK1.RU главный военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Военный эксперт уточнил, что для защиты нашего воздушного пространства нужно провести военно-технические мероприятия. Если говорить проще, то необходимо определить, какие именно средства защиты мы будем использовать, кто будет управлять этими системами и как они будут работать.

«И судя по тому, что комплекс вопросов еще большой — от законодательного до того, кто будет работать на местах с этими системами — это серьезный вызов. Еще готовится военное училище для этих войск — офицеров будут готовить», — добавил он.

В общем, это вопрос как минимум не одного года, а авиакомпаниям придется продолжать работать в этих условиях и нести огромные расходы. И не только от планов «Ковер».

«В небо будут подниматься только спецборта»

Расходы у авиакомпаний продолжат также расти из-за цен на топливо и санкционного давления со стороны Европы и США. Да и инфляцию никто не отменял.

«Суммы расходов у авиакомпаний будут огромными. Если всё продолжится так же, как сейчас, то перспективы неутешительные. Парк доступных самолетов в России сокращается, и он скоро может вообще закончиться. Мы, конечно, можем производить свои, и умеем это делать, но без международной кооперации они получаются безумно дорогими», — поделился с MSK1.RU прогнозами директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

Хотя «Аэрофлот» рассчитывает получить больше 100 новых отечественных самолетов МС-21 до 2030 года. Но у экспертов есть опасения, что это будет очень сложно и трудозатратно.

«Да и сроки их появления неизвестны. К тому же рынок сбыта у нас маленький, и зарубежного спроса на наши самолеты нет», — уточнил Олег Буклемишев.

Читательница MSK1.RU Виктория, которая регулярно летает «Аэрофлотом» из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила, что в 2025 году цены на авиабилеты уже выросли более чем на 7%.

Если ситуация не изменится, то лет через пять летать смогут, по сути, только богачи, а для остальных это станет недоступно. Примерно как во время пандемии — в небо будут подниматься в основном спецборта. Олег Буклемишев экономист