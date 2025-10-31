В Ярославской области у междугородних автобусов изменится расписание. Новый график

С 31 октября по 4 ноября из-за длинных выходных изменится расписание движения автобусов. Изменения коснуться многих рейсов по всей области.
Ярославский автовокзал
№ 501 Ярославль АВ — Переславль АС
Рейс в 9:00 отменен на 3 ноября. Будет выполняться 5 ноября.
Рейс в 13:15 отменен на 31 октября. Будет выполняться с 1 по 4 ноября.
Рейс в 17:30 отменен на 31 октября. Будет выполняться 1 ноября.
Рейс в 20:30 отменен на 2 ноября. Будет выполняться 4 ноября.
№ 502 Ярославль АВ — Углич АС (через Большое Село)
Рейс в 14:30 отменен 31 октября. Будет выполняться с 1 по 4 ноября.
№ 530 Ярославль АВ — Пошехонье АС (через Данилов)
Рейс в 13:30 отменен на 3 и 4 ноября. Будет выполняться 1 ноября.
Рейс в 18:10 отменен на 31 октября. Будет выполняться 1 ноября.
Рейс в 19:25 отменен на 2 ноября. Будет выполняться 4 ноября.
№ 507э Ярославль АВ — Данилов
Рейс в 8:10 отменен на 3 ноября. Будет выполняться 5 ноября.
Рейс в 19:40 отменен на 2 ноября. Будет выполняться 4 ноября.
Рейс в 20:10 отменен на 31 октября и 2 ноября. Будет выполняться 1 и 4 ноября.
№ 358 Ярославль АВ — Пречистое АС
Рейс в 15:25 отменен на 31 октября. Будет выполняться 4 и 5 ноября.
Рейс в 16:25 отменен на 3 и 4 ноября. Будет выполняться 31 октября.
№ 518 Ярославль АВ — Кукобой
Рейс в 16:25 отменен на 31 октября. Будет выполняться 1 ноября.
№ 536 Ярославль АВ — Коза
Рейс в 16:25 отменен на 1 ноября. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
№ 524 Ярославль АВ — Борисоглеб АС
Рейс в 18:10 отменен на 31 октября. Будет выполняться 1 ноября.
№ 150 Ярославль АВ — Некрасовское АС
Рейс в 5:30 отменен на 3 и 4 ноября. Будет выполняться 1 ноября.
№ 151 Ярославль АВ — Якушиха
Рейс в 5:10 отменен на 3 и 4 ноября. Будет выполняться 1 ноября.
Рейс в 8:45 отменен на 1 ноября. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
Рейс в 18:20 отменен на 2 и 3 ноября. Будет выполняться 1 ноября.
№ 157к Ярославль АВ — Козьмодемьянск
Рейс в 6:05 отменен на 3 и 4 ноября. Будет выполняться 1 ноября.
Рейс в 6:55 отменен на 3 и 4 ноября. Будет выполняться 1 ноября.
№ 162 Ярославль АВ — Ил. Уросово
Рейс в 5:15 отменен на 3 и 4 ноября. Будет выполняться 1 ноября.
№ 167 Ярославль — Гаврилов-Ям (через Шопшу)
Рейс в 9:30 отменен на 1 ноября. Будет выполняться 2 и 3 ноября.
Рейс в 15:35 отменен на 31 октября и 2 ноября. Будет выполняться 1 и 4 ноября.
Рейс в 19:20 отменен на 31 октября. Будет выполняться 1 ноября.
№ 168 Ярославль — Гаврилов-Ям (через Заячий Холм)
Рейс в 20:20 на 2 ноября отменен. Будет выполняться 4 ноября.
Для маршрутов № 105 Ярославль АВ — Кормилицино, № 118 Ярославль АВ — Ананьино, № 139А Ярославль АВ — поселок Заволжье все рейсы 1 ноября буду выполняться по расписанию буднего дня. Все рейсы 2,3 и 4 ноября будут выполняться по расписанию выходного дня.
Ярославль Главный
№ 502 Ярославль АВ — Углич АС (через Большое Село)
Рейс в 14:50 на 31 октября отменен. Будет выполняться с 1 по 4 ноября.
№ 164 Ярославль-Главный — Большое Село АС
Рейс в 7:00 на 4 ноября отменен. Будет выполняться 2 ноября.
Рейс в 16:05 на 31 октября отменен. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
№ 128 Ярославль-Главный — Тутаев (левый берег)
Рейс в 10:40 на 3 и 4 ноября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
Рейс в 21:20 на 3 и 4 ноября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
№ 153 Ярославль-Главный — Курба (через Никульское)
Рейс в 5:40 на 3 и 4 ноября отменен.
Рейс в 6:30 на 1 ноября отменен. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
Рейс в 8:20 на 3 и 4 ноября отменен.
Рейс в 10:35 на 1 ноября отменен. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
Рейс в 11:10 на 3 и 4 ноября отменен.
№ 154 Ярославль-Главный — Ширинье
Рейс в 5:10 на 3 и 4 ноября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
№ 158 Ярославль-Главный — Микляиха
Рейс в 7:40 на 3 и 4 ноября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
№ 165 Ярославль-Главный — Тутаев (через Никульское)
Рейс в 10:45 на 31 октября отменен. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
Для маршрутов № 121А Ярославль-Главный — Филино, № 139 Ярославль-Главный — Заволжье, № 139п Ярославль-Главный — Пестрецево все рейсы на 1 ноября будут выполняться по расписанию буднего дня. Все рейсы на 2,3 и 4 ноября будут выполняться по расписанию выходного дня.
Рыбинск
№ 6794 Череповец — Иваново
Рейс в 20:00 на 31 октября и 2 ноября отменен. Будет выполняться 1 и 4 ноября.
№ 6794 Иваново — Череповец
Рейс в 12:20 на 1 и 3 ноября отменен. Будет выполняться 2 и 5 ноября.
№ 550 КДП г. Рыбинск — Ярославль (ЯОКБ)
Рейсы в 6:50, 10:10, 13:40, 15:55 на 3 и 4 ноября отменены. Будут выполняться 1 ноября.
№ 505 КДП г. Рыбинск — Пошехонье АС
Рейс в 19:30 на 2 ноября отменен. Будет выполняться 4 ноября.
№ 150 КДП г. Рыбинск — Милюшино
Рейс в 5:20 на 3 и 4 ноября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
№ 151 КДП г. Рыбинск — Песочное
Рейс в 5:20 на 3 и 4 ноября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
№ 152 КДП г. Рыбинск — Арефино
Рейс в 5:50 на 3 и 4 ноября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
№ 158 КДП г. Рыбинск — Ларионово
Рейс в 5:15 на 3 и 4 ноября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
Рейс в 8:50 на 1 ноября отменен. Будет выполняться 2 и 3 ноября.
№ 159 КДП г. Рыбинск — Мышкин п/б
Рейс в 5:55 на 3 и 4 ноября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
№ 162 КДП г. Рыбинск — Дюдьково
Рейс в 5:50 на 4 ноября отменен. Будет выполняться 2 ноября.
Ростов Великий
№ 501 Ярославль АВ — Переславль АС
Рейс в 10:10 на 3 ноября отменен. Будет выполняться 5 ноября.
Рейс в 14:25 на 31 октября отменен. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
Рейс в 18:40 на 31 октября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
Рейс в 21:40 на 2 ноября отменен. Будет выполняться 4 ноября.
№ 501 Переславль АС — Ярославль АВ
Рейс в 7:10 на 3 ноября отменен. Будет выполняться 5 ноября.
Рейс в 16:05 на 31 октября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
Рейс в 18:35 на 31 октября отменен. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
Рейс в 19:05 на 2 ноября отменен. Будет выполняться 4 ноября.
№ 524 Ярославль АВ — Борисоглеб АС
Рейс в 19:15 на 31 октября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
№ 524 Борисоглеб АС — Ярославль АВ
Рейс в 16:40 на 31 октября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
№ 120 Ростов Великий ОП — Борисоглеб АС
Рейс в 8:50 на 4 ноября отменен. Будет выполняться 2 ноября.
Рейс в 12:10 на 1 ноября отменен. Будет выполняться 2 и 3 ноября.
Рейс в 15:20 на 2 ноября отменен. Будет выполняться 4 ноября.
Рейс в 17:15 на 1 ноября отменен. Будет выполняться 2 и 3 ноября.
Рейс в 17:25 на 3 и 4 ноября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
Рейс в 20:15 на 2 ноября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
№ 232 Ростов Великий ОП — Гаврилов-Ям АВ
Рейс в 6:35 на 31 октября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
Рейс в 10:35 на 31 октября отменен. Будет выполняться 4 и 5 ноября.
Рейс в 15:40 на 31 октября отменен. Будет выполняться 4 и 5 ноября.
Гаврилов-Ям
№ 167 Гаврилов-Ям АВ — Ярославль АВ (через Шопшу)
Рейс в 11:25 на 1 ноября отменен. Будет выполняться 2 и 3 ноября.
Рейс в 17:10 на 31 октября и 2 ноября отменен. Будет выполняться 1 и 4 ноября.
Рейс в 20:55 на 31 октября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
№ 168 Гаврилов-Ям АВ — Ярославль АВ (через Заячий Холм)
Рейс в 18:40 на 2 ноября отменен. Будет выполняться 4 ноября.
№ 232 Гаврилов Ям АВ — Ростов Великий
Рейс в 7:50 на 31 октября отменен. Будет выполняться 4 и 5 ноября.
Рейс в 11:55 на 31 октября отменен. Будет выполняться 4 и 5 ноября.
Рейс в 17:30 на 31 октября отменен. Будет выполняться 4 и 5 ноября.
№ 106 Гаврилов-Ям — Степанчиково
Рейс в 6:45 на 3 ноября отменен. Будет выполняться 5 ноября.
Рейс в 14:00 на 3 ноября отменен. Будет выполняться 5 ноября.
Переславль-Залесский
№ 038 Переславль АС — Москва (АВ «Центральный»)
Рейс в 15:00 на 2 ноября отменен. Будет выполняться 31 октября, 1 и 4 ноября.
Рейс в 18:45 на 2 ноября отменен. Будет выполняться 4 ноября.
№ 501 Переславль АС — Ярославль АВ
Рейс в 5:35 на 3 ноября отменен. Будет выполняться 5 ноября.
Рейс в 14:30 на 31 октября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
Рейс в 16:50 на 31 октября отменен. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
Рейс в 17:30 на 2 ноября отменен. Будет выполняться 4 ноября.
Некрасовской
№ 150 Некрасовское АС — Ярославль АВ
Рейс в 6:45 на 3 и 4 ноября отменен. Будет выполняться 1 ноября.
Углич
№ 502 Углич АС (через Большое Село) — Ярославль АВ
Рейс в 18:15 на 31 октября отменен. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
№ 509 ОП Углич — Борисоглебский
Рейс в 14:55 на 31 октября отменен. Будет выполняться 4 и 5 ноября.
№ 525 Брейтово — Ярославль (ЯОКБ)
Рейс в 5:55 на 3 ноября отменен.
№ 525 Ярославль (ЯОКБ) — Брейтово
Рейс в 17:15 на 3 ноября отменен.
Большое Село
№ 502 Ярославль АВ — Углич АС (через Большое Село)
Рейс в 16:05 на 31 октября отменен. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
№ 502 Углич АС — Ярославль АВ (через Большое Село)
Рейс в 19:20 на 31 октября отменен. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
№ 164 Большое Село АС — Ярославль-Главный
Рейс в 5:00 на 4 ноября отменен. Будет выполняться 2 ноября.
Рейс в 14:00 на 31 октября отменен. Будет выполняться 3 и 4 ноября.
Рейс в 16:30 на 2 ноября отменен. Будет выполняться 4 ноября.
№ 182 Большое Село АС — Чудиново
Рейс в 6:10 на 4 ноября отменен. Будет выполняться 2 ноября.
№ 525 Брейтово — Ярославль (ЯОКБ)
Рейс в 6:40 на 3 ноября отменен.
№ 525 Ярославль (ЯОКБ) — Брейтово
Рейс в 16:30 на 3 ноября отменен.