В Ярославле закрывали аэропорт: как это объяснили

В Ярославле на шесть часов закрывали аэропорт. Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в 2:58 30 октября.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Одновременно с ярославским аэропортом была ограничена работа воздушных гаваней в Волгограде, Калуге, Саратове и ряде других городов.

В 8:54 30 октября в Росавиации сообщили, что ограничения на работу аэропорта в Ярославле сняты.

Судя по расписанию рейсов, опубликованному на сайте ярославского аэропорта «Золотое кольцо», прилет и вылет самолетов в часы простоя не был запланирован.

Напомним, в предыдущий раз ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в ярославском аэропорту 26 октября. Тогда они действовали с 8:07 до 11:55. Задержек вылетов и прилетов самолетов также зафиксировано не было.

Ранее жители Ярославской области жаловались на проблемы с работой мобильного интернета. В правительстве региона объяснили, в чем дело.

