Под Ярославлем закрыли аэропорт для полетов

Утром 26 октября в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» временно запретили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 08:07.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

На 26 октября из Ярославля запланировано три вылета: в Пермь, в Москву и в Санкт-Петербург. Самый ранний — в 10:50 в Пермь. По данным сайта аэропорта в Туношне, началась регистрация на рейс. Информация о задержках отсутствует.

Кроме того, в столицу Золотого кольца должны прилететь самолеты из Москвы, Перми и Санкт-Петербурга. По этим рейсам также отсутствует информация о задержках.

Ограничения на полеты в аэропорту под Ярославлем также были введены в 04:37 25 октября. К 11:15 этого же дня все ограничения были сняты.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Аэропорт Ограничение полетов
