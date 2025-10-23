Между Ярославлем и Костромой продлили работу тематических электричек. Расписание и цены

Сколько стоят билеты на «электричку болельщиков» из Костромы в Ярославль Источник: Телеграмма СЖД / Telegram

В октябре между Ярославлем и Костромой продлят работу «электричек болельщика». Напомним, тематические составы курсируют в дни матчей «Локомотива». В частности, электрички добавили в расписание 28 и 31 октября.

«„Электричка болельщиков» — это совместный проект железнодорожников с администрациями Костромской и Ярославской областей и хоккейным клубом «Локомотив», организованный для спортивного туризма жителей регионов. С его помощью можно добраться из Костромы до ледовой арены в Ярославле и обратно в дни проведения хоккейных матчей», — сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Стоимость билета на электричку из Костромы в Ярославль — 401 рубль.

Поезд отправится из Костромы в 16:45 и прибудет на Московский вокзал в Ярославле в 18:14. В обратном направлении из столицы Золотого кольца он отправится в 23:17 и прибудет на станцию Кострома Новая в 00:50 29 октября и 1 ноября.