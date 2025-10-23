НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 754мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,65
EUR 94,75
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
К нам едет «Ревизор»
Нарушения на речном вокзале
«Умные решения» в недвижимости
Востребованные профессии
Где подготовить авто к холодам
Взрыв на заводе под Челябинском
Бизнес по-женски
Поднимут налоги
Какой будет зима в России
Дороги и транспорт Между Ярославлем и Костромой продлили работу тематических электричек. Расписание и цены

Между Ярославлем и Костромой продлили работу тематических электричек. Расписание и цены

Поезда отправятся 28 и 31 октября

233
Сколько стоят билеты на «электричку болельщиков» из Костромы в Ярославль | Источник: Телеграмма СЖД / TelegramСколько стоят билеты на «электричку болельщиков» из Костромы в Ярославль | Источник: Телеграмма СЖД / Telegram

Сколько стоят билеты на «электричку болельщиков» из Костромы в Ярославль

Источник:

Телеграмма СЖД / Telegram

В октябре между Ярославлем и Костромой продлят работу «электричек болельщика». Напомним, тематические составы курсируют в дни матчей «Локомотива». В частности, электрички добавили в расписание 28 и 31 октября.

«„Электричка болельщиков» — это совместный проект железнодорожников с администрациями Костромской и Ярославской областей и хоккейным клубом «Локомотив», организованный для спортивного туризма жителей регионов. С его помощью можно добраться из Костромы до ледовой арены в Ярославле и обратно в дни проведения хоккейных матчей», — сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Стоимость билета на электричку из Костромы в Ярославль — 401 рубль.

Поезд отправится из Костромы в 16:45 и прибудет на Московский вокзал в Ярославле в 18:14. В обратном направлении из столицы Золотого кольца он отправится в 23:17 и прибудет на станцию Кострома Новая в 00:50 29 октября и 1 ноября.

Электричка делает остановки в Малышково в Костроме, на станциях Нерехта и Бурмакино.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Электричка Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
всем рекомендую съездить в нищую Кострому чтобы посмотреть что мы ещё ничего
Гость
57 минут
Это хорошо!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление