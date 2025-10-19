НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Для водителей в России придумали новый повод назначить штраф и лишить прав. Подробности

Законопроект уже приняли в первом чтении

172
Список лекарств, при употреблении которых запретят садится за руль, еще не сформирован | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUСписок лекарств, при употреблении которых запретят садится за руль, еще не сформирован | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Список лекарств, при употреблении которых запретят садится за руль, еще не сформирован

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В России может появиться список лекарств, за употребление которых водителей будут лишать прав и штрафовать. В перечень могут войти препараты, затрудняющие концентрацию внимания, такие как снотворные и седативные средства, пишет РИА Новости.

Как рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Предлагается ввести административную ответственность за управление автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание.

Изменения могу внести в ст. 27.12.1 и примечание к ст. 12.8 КоАП РФ, за нарушение которой водителю грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

«Стоит отметить, что не всегда всем водителям удобно искать в таком перечне тот препарат, который был принят. Поэтому мы в ЛДПР предлагаем маркировать такие лекарственные средства словами на упаковке „противопоказано при вождении“, с тем чтобы человек сразу понял, что препарат уже есть в перечне, его не стоит принимать, если нужно ехать куда-то за рулем. Так было бы удобнее и проще для всех», — отметил Леонов.

Он добавил, что для выписки штрафа водителю необходимо установить совокупность клинических признаков опьянения от приема лекарств, которые ухудшают внимание и реакцию, но не относятся к этиловому спирту или другим опьяняющим веществам.

Лекарство Водитель Водительские права Лишение прав Закон Госдума
