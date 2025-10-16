НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле на 2,5 месяца перекроют движение на центральной улице: схема

В Ярославле на 2,5 месяца перекроют движение на центральной улице: схема

Ограничения вводятся на время ремонта

564
В Ярославле до конца года перекроют движение по центральной улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле до конца года перекроют движение по центральной улице

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на два с половиной месяца перекроют часть центральной улицы. Об этом предупредили в мэрии 16 октября. Речь идет об участке улицы Депутатская от Депутатского переулка до улицы Первомайская.

«[Временное прекращение движения] вводится в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения на период проведения работ по ремонту участка улично-дорожной сети», — указали в городской администрации.

Движение будет перекрыто с 06:00 5 ноября до 24:00 30 декабря. На улице повесят соответствующие знаки.

В Ярославле перекроют участок улицы Депутатская | Источник: мэрия Ярославля

В Ярославле перекроют участок улицы Депутатская

Источник:

мэрия Ярославля

К слову, в ближайшие годы Депутатская, как и прилегающий к ней Депутатский переулок, улицы Андропова, Максимова и Нахимсона станут пешеходными. О ходе масштабной реконструкции центра читайте в этом сюжете. Кстати, ранее ограничения для проведения благоустройства ввели на два месяца на улице Максимова.

В мэрии также предупредили, что с 25 октября вводится запрет левого поворота с проспекта Фрунзе на улицу 1-я Приволжская при движении к Московскому проспекту.

