Чем кормят в самолетах российских авиакомпаний: полный гид по бортовому питанию — прочитай до покупки билета

«А кормить в полете будут?» — этот, казалось бы, простой вопрос теперь ставит в тупик даже опытных путешественников. Привычная уверенность, что стоимость билета всегда включает завтрак, обед или ужин, осталась в прошлом. Сегодня авиакомпании предлагают целый спектр вариантов — от сытного многоступенчатого меню до минимального перекуса. Наши коллеги из MSK1.RU разбирались, что предлагают на борту российские авиакомпании.

«Азимут»

Если ваш рейс в экономклассе продлится меньше пяти часов, то к напиткам вам предложат разве что красивые виды из иллюминатора. А вот если путь займет больше пяти часов, то бортпроводники предложат легкий перекус.

Совсем другая история с чартерными рейсами: меню на них зависит от договоренностей с туроператором, поэтому сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень.

Azur Air

Отправляясь на отдых в Турцию или Египет, многие россияне летают чартерами Azur Air — одного из крупнейших перевозчиков в этом сегменте. На борту пассажиров всегда ждут горячие и прохладительные напитки.

Если полет длится меньше пяти часов, вас напоят кофе, чаем или соком, а вот на более долгих маршрутах в билет уже включен полноценный горячий обед. По предварительному заказу доступны разные варианты меню — вегетарианское, халяль, кошерное и другие.

«Аэрофлот»

Если ваш полет займет от полутора до трех часов, вас ждет легкий прием пищи на борту в зависимости от времени суток — завтрак, обед или ужин. Исключение составляют рейсы в Санкт-Петербург, Казань и Минск, где вместо этого предложат снек и напиток.

Когда время в пути составляет от трех до семи часов, можно рассчитывать на полноценное горячее питание. А пассажирам дальних рейсов (от семи часов), вылетающим из Москвы, сервируют два горячих приема пищи.

Авиакомпания старается учесть потребности каждого: можно заранее заказать специальное питание — диетическое, детское, вегетарианское или соответствующее религиозным нормам. На рейсах длительностью от трех часов к горячему обеду предлагают вино, а на маршрутах свыше шести часов — еще и пиво.

«ИрАэро»

Стоимость авиабилета уже включает в себя полноценное обслуживание на борту. Вам не придется доплачивать ни за горячее питание, ни за напитки — всё это предоставят бортпроводники во время полета.

NordStar

При бронировании билета на регулярный рейс вы можете быть уверены, что напитки (как прохладительные, так и горячие) уже включены в стоимость для пассажиров экономкласса. Если полет продлится от 3 до 4 часов, вас ожидает холодное питание, а на рейсах длительностью более 4 часов — полноценный горячий обед.

По заказу доступно специальное меню — мусульманское, вегетарианское или постное. Детское питание предоставляют юным пассажирам от 2 до 12 лет на рейсах, выполняемых на Boeing 737-800. Заказать его можно, если оформить заявку на сайте авиакомпании не позднее чем за 24 часа до вылета.

«Победа»

Если вы летите самой бюджетной авиакомпанией России, стоит быть готовым к тому, что на борту вас ждет только бутилированная вода. Ни питания, ни даже чашки кофе здесь не предусмотрено — это главный секрет низких цен на билеты.

Впрочем, голодным вы не останетесь: пассажиры могут самостоятельно заказать еду на борт. Это позволяет каждому собрать себе ланч-бокс по вкусу, не переплачивая за стандартное меню, которое всё равно было бы включено в стоимость билета.

Red Wings

У этой авиакомпании действует тот же принцип — «летите без лишних затрат». Это значит, что горячие напитки и питание не входят в стоимость билета и оплачиваются отдельно, если вы захотите сделать полет комфортнее.

Цена на еду и напитки зависит от аэропорта вылета, а заказать их нужно заранее — не позднее чем за 24 часа до вылета. Единственное, что пассажиры получают бесплатно в полете, — это питьевая вода.

«Россия»

Длительность перелета напрямую определяет, какой рацион питания вам предложат на борту. Если полет займет до 2 часов, вам бесплатно предоставят воду. Для рейсов от 2 до 3 часов предусмотрены снеки, горячие и прохладительные напитки, а от 3 до 4 часов — сэндвич.

На более долгих маршрутах, от 4 до 6 часов, пассажиров ждет полноценное горячее блюдо — завтрак, обед или ужин. Если путешествие продлится от 6 до 9 часов, к горячему питанию добавится легкая закуска, а на рейсах свыше 9 часов сервируют уже два горячих приема пищи.

«РусЛайн»

У этой авиакомпании всё строго: отдельного меню с питанием и чаем-кофе в обычном тарифе вы не найдете. Всё, что можно получить на борту бесплатно, — это вода и прохладительные напитки.

SmartAvia

На регулярных рейсах этой авиакомпании питание не входит в стоимость билета. Бесплатно вам предложат только воду — просто попросите у бортпроводника. А если хочется покушать во время полета, то заранее закажите полноценный обед или ужин через услугу «Бортовое питание» на сайте авиакомпании.

«Уральские авиалинии»

Питание в этой авиакомпании четко зависит от направления. На коротких перелетах по России и за границу можно рассчитывать максимум на сэндвич. Для длительных внутренних маршрутов предусмотрено горячее питание (правда, алкоголь не предлагается), а на международных рейсах — полноценный горячий обед.

Бесплатная вода доступна всегда, а если стандартные варианты не устраивают, всегда можно заранее заказать платное меню. Уточнить, что именно подадут во время вашего полета, можно на сайте авиакомпании, если ввести номер рейса.

«ЮВТ Аэро»

В полете пассажиров всегда ждут прохладительные напитки. Питание тоже предоставляется, но его состав зависит от направления полета и класса обслуживания. На коротких рейсах это легкий перекус, а на дальних — полноценный горячий обед.

«Якутия»

Здесь также всё зависит от дальности полета. На коротких внутренних перелетах пассажирам предлагают только прохладительные напитки. На маршрутах средней дальности — холодные закуски или сэндвичи. На международных и длинных внутренних рейсах вас ждет полноценное горячее питание. А на некоторых направлениях, особенно из удаленных поселков, может подаваться консервированное питание.

Если стандартного рациона вам недостаточно, можно заранее заказать платное питание. В меню — сытные закуски, горячие блюда, десерты и напитки. Заказать опцию можно на сайте авиакомпании не позднее чем за 6,5 часа для рейсов из Внуково и за 14,5 часа — для рейсов, прибывающих в этот аэропорт.

S7

Если вы летите экономклассом, на коротких перелетах до двух часов вам предложат только воду. На рейсах от двух до трех часов (включая направления в Минеральные Воды, Махачкалу и Владикавказ) к напиткам добавятся полезные злаковые батончики.

Если полет займет от трех до пяти часов, вас ждет сэндвич, а на маршруте Новосибирск — Москва и обратно — горячее блюдо. На рейсах длительностью более пяти часов пассажирам предлагают полноценное горячее питание.

Можно заказать платное питание заранее — на рейсах продолжительностью от одного часа.