Круиз по Волге — полмиллиона рублей: какие теплоходы проплывут через Ярославль. Обзор

Ежедневно в Ярославле пришвартовываются дорогостоящие круизные теплоходы с туристами — путешествия на них порой стоят сотни тысяч рублей. Мы решили посмотреть, какие еще суда планируют проплыть через столицу Золотого кольца России в конце июля — августе 2025 года.
В обзор вошли самые дорогие круизы с остановкой в Ярославле, на которые еще можно купить билеты.
Речной круиз Казань — Москва
С 30 июля по 6 августа 2025 года в круиз отправляется теплоход «Лев Толстой». Путешествие займет восемь дней и затронет десять городов: Казань — Нижний Новгород — Городец — Плес — Кострома — Ярославль — Коприно — Углич — Завидово — Тверь — Москва (Северный речной вокзал).
Стоимость билетов начинается от 109 800 рублей. По данным на 21 июля, на борту остается менее 20 свободных мест.
Теплоход «Лев Толстой» — четырехпалубное судно премиум-класса, построенное в 1979 году в Австрии. Длина судна — 115,8 м, ширина — 15,2 м, осадка — 2,9 м. Количество посадочных мест — 176. Скорость движения теплохода может достигать до 25 км/ч.
В стоимость круиза входит:
трехразовое питание;
бассейн;
бесплатный Wi-Fi;
детский клуб;
пансионатские услуги (фиточай, кислородный коктейль);
каюты оборудованы ТВ.
В Ярославле теплоход пришвартуется 3 августа.
Театральный круиз на теплоходе «Мустай Карим»
С 30 июля по 18 августа из Москвы отправится театральный круиз на люксовом теплоходе «Мустай Карим». За 20 дней путешествия по Волге туристов ждут не только экскурсии, но и специальная театральная программа с участием артистов Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета и Московского театра комедии.
Кто из артистов выступит на теплоходе?
Во время путешествия запланированы творческие и музыкальные вечера, поэтические встречи, рассказы о театре, показы фильмов и душевное общение. Для пассажиров теплохода выступят:
Сергей Мигицко — народный артист России, актер театра и кино («Соломенная шляпка», «Гардемарины», «Доктор Живаго», «Тест на беременность», «Держись солнца» и др.);
Сергей Перегудов — актер театра, кино и телевидения («Агент особого назначения», «Громовы», «Преступление и наказание», «Тайны следствия» и др.);
Максим Ханжов — актер театра и кино («Серебряные коньки», «Знахарь», «Тайны следствия», «Держись солнца» и др.);
Ильдар Казаханов — гитарист и руководитель ансамблей, яркий представитель петербургской джазовой сцены;
Анна Мигицко — актриса театра и кино («Эксперимент», «Держись солнца» и др.);
Денис Лукичев — актер театра и кино (сериал «Седьмая симфония» и др.).
Правда за необычное путешествие по Волге придется выложить немало — стоимость билетов начинается от 441 800 рублей с человека.
По информации компании «Водоходъ», «Мустай Карим» отправился в первую навигацию в августе 2020 года. Плавучий отель оценивали в 3,2 миллиарда рублей. Экс-гендиректор завода «Красное Сормово», где собирали теплоход, Михаил Першин в 2019 году говорил, что лайнер не будет уступать по уровню 4–5-звездочному отелю.
В стоимость круиза входит:
проживание в каюте выбранной категории;
трехразовое питание;
экскурсионное обслуживание согласно программе круиза;
культурная программа;
оздоровительные услуги.
В Ярославле театральный теплоход остановится 18 августа.
Речной круиз Казань — Москва
С 4 по 18 августа теплоход «Мустай Карим» отправится в 15-дневный круиз из Казани в Москву. За это время пассажиры смогут посетить 14 городов: Казань — Тольятти — Самара — Астрахань — Никольское — Волгоград — Саратов — Самара — Болгар — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Мышкин — Москва.
В каждом городе теплоход делает остановку, во время которой организуются экскурсии. В некоторых случаях туристам предлагается выбор программ.
Стоимость билетов на теплоход начинается от 320 000 рублей на человека. В Ярославле судно причалит 16 августа.
Ранее мы делали подробный обзор судна «Мустай Карим». Как теплоход выглядит изнутри — смотрите в этом материале.
Речной круиз Астрахань — Москва
Еще один круиз на «Мустае Кариме» запланирован с 8 по 18 августа — из Астрахани в Москву. Общая продолжительность путешествия по Волге — 11 дней.
«В нашем путешествии вы посетите 10 стоянок, каждая из которых отличается самобытностью и колоритом. У вас будет отличная возможность отдохнуть от городской суеты, оценить гастрономическую концепцию „Родные берега“, сделать множество красивых фотографий, попробовать местную кухню и ощутить неповторимый колорит путешествия по реке», — говорится на сайте «ВодоходЪ».
За время путешествия теплоход остановится в следующих городах: Астрахань — Никольское — Волгоград — Саратов — Самара — Болгар — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Мышкин — Москва (Северный речной вокзал).
Билет на теплоход стоит от 243 000 рублей на человека.
Речной круиз из Волгограда
Один из самых продолжительных круизов, запланированных на ближайшее время, — 23-дневное путешествие из Волгограда на теплоходе «Сергей Кучкин». За более чем три недели пассажиры посетят 23 города. В Ярославль судно причалит 29 августа и пробудет у нас в городе с 09:00 до 20:00.
Путешествие на теплоходе «Сергей Кучкин» стоит от 205 700 рублей на человека. В стоимость круиза входит:
проживание в каюте выбранной категории;
трехразовое питание;
экскурсионное обслуживание согласно программе круиза;
культурная программа;
оздоровительные услуги.
Проезд до места посадки и от места высадки, а также напитки, закуски в барах и дополнительные услуги на борту в стоимость не входят.
Теплоход «Сергей Кучкин» построен в 1979 году в Чехословакии. Четырехпалубное судно оснащено современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина корабля — 135,7 м, ширина — 16,8 м, осадка — 2,9 м. Количество посадочных мест — 299.
Вы когда-нибудь были в морском или речном круизе?
Недавно в Ярославле заметили большой туристический теплоход. Как оказалось, это судно «Михаил Фрунзе», билеты на которое стоят более сотни тысяч рублей. Фото изнутри корабля — показали в этом материале.