Круиз по Волге — полмиллиона рублей: какие теплоходы проплывут через Ярославль. Обзор

Какие круизные теплоходы ходят через Ярославль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ежедневно в Ярославле пришвартовываются дорогостоящие круизные теплоходы с туристами — путешествия на них порой стоят сотни тысяч рублей. Мы решили посмотреть, какие еще суда планируют проплыть через столицу Золотого кольца России в конце июля — августе 2025 года.

В обзор вошли самые дорогие круизы с остановкой в Ярославле, на которые еще можно купить билеты.

Речной круиз Казань — Москва

Теплоход «Лев Толстой» построен в 1979 году в Австрии. Но в 2023 году на корабле прошло комплексное переоборудование кают класса полулюкс и люкс Источник: «ВодоходЪ»

С 30 июля по 6 августа 2025 года в круиз отправляется теплоход «Лев Толстой». Путешествие займет восемь дней и затронет десять городов: Казань — Нижний Новгород — Городец — Плес — Кострома — Ярославль — Коприно — Углич — Завидово — Тверь — Москва (Северный речной вокзал).

Стоимость билетов начинается от 109 800 рублей. По данным на 21 июля, на борту остается менее 20 свободных мест.

Теплоход «Лев Толстой» — четырехпалубное судно премиум-класса, построенное в 1979 году в Австрии. Длина судна — 115,8 м, ширина — 15,2 м, осадка — 2,9 м. Количество посадочных мест — 176. Скорость движения теплохода может достигать до 25 км/ч.

В стоимость круиза входит:

трехразовое питание;

бассейн;

бесплатный Wi-Fi;

детский клуб;

пансионатские услуги (фиточай, кислородный коктейль);

каюты оборудованы ТВ.

В Ярославле теплоход пришвартуется 3 августа.

Театральный круиз на теплоходе «Мустай Карим»

«Мустай Карим» часто пришвартовывается в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 30 июля по 18 августа из Москвы отправится театральный круиз на люксовом теплоходе «Мустай Карим». За 20 дней путешествия по Волге туристов ждут не только экскурсии, но и специальная театральная программа с участием артистов Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета и Московского театра комедии.

Кто из артистов выступит на теплоходе? Узнать Во время путешествия запланированы творческие и музыкальные вечера, поэтические встречи, рассказы о театре, показы фильмов и душевное общение. Для пассажиров теплохода выступят: Сергей Мигицко — народный артист России, актер театра и кино («Соломенная шляпка», «Гардемарины», «Доктор Живаго», «Тест на беременность», «Держись солнца» и др.);

Сергей Перегудов — актер театра, кино и телевидения («Агент особого назначения», «Громовы», «Преступление и наказание», «Тайны следствия» и др.);

Максим Ханжов — актер театра и кино («Серебряные коньки», «Знахарь», «Тайны следствия», «Держись солнца» и др.);

Ильдар Казаханов — гитарист и руководитель ансамблей, яркий представитель петербургской джазовой сцены;

Анна Мигицко — актриса театра и кино («Эксперимент», «Держись солнца» и др.);

Денис Лукичев — актер театра и кино (сериал «Седьмая симфония» и др.).

Правда за необычное путешествие по Волге придется выложить немало — стоимость билетов начинается от 441 800 рублей с человека.

По информации компании «Водоходъ», «Мустай Карим» отправился в первую навигацию в августе 2020 года. Плавучий отель оценивали в 3,2 миллиарда рублей. Экс-гендиректор завода «Красное Сормово», где собирали теплоход, Михаил Першин в 2019 году говорил, что лайнер не будет уступать по уровню 4–5-звездочному отелю.

В стоимость круиза входит:

проживание в каюте выбранной категории;

трехразовое питание;

экскурсионное обслуживание согласно программе круиза;

культурная программа;

оздоровительные услуги.

В Ярославле театральный теплоход остановится 18 августа.

Речной круиз Казань — Москва

Стоимость теплохода «Мустай Карим» оценивается в 3,2 миллиарда рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 4 по 18 августа теплоход «Мустай Карим» отправится в 15-дневный круиз из Казани в Москву. За это время пассажиры смогут посетить 14 городов: Казань — Тольятти — Самара — Астрахань — Никольское — Волгоград — Саратов — Самара — Болгар — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Мышкин — Москва.

В каждом городе теплоход делает остановку, во время которой организуются экскурсии. В некоторых случаях туристам предлагается выбор программ.

Стоимость билетов на теплоход начинается от 320 000 рублей на человека. В Ярославле судно причалит 16 августа.

Ранее мы делали подробный обзор судна «Мустай Карим». Как теплоход выглядит изнутри — смотрите в этом материале.

Речной круиз Астрахань — Москва

Теплоход «Мустай Карим» причалит в Ярославле 16 августа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один круиз на «Мустае Кариме» запланирован с 8 по 18 августа — из Астрахани в Москву. Общая продолжительность путешествия по Волге — 11 дней.

«В нашем путешествии вы посетите 10 стоянок, каждая из которых отличается самобытностью и колоритом. У вас будет отличная возможность отдохнуть от городской суеты, оценить гастрономическую концепцию „Родные берега“, сделать множество красивых фотографий, попробовать местную кухню и ощутить неповторимый колорит путешествия по реке», — говорится на сайте «ВодоходЪ».

За время путешествия теплоход остановится в следующих городах: Астрахань — Никольское — Волгоград — Саратов — Самара — Болгар — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Мышкин — Москва (Северный речной вокзал).

Билет на теплоход стоит от 243 000 рублей на человека.

Речной круиз из Волгограда

Теплоход «Сергей Кучкин» ходит по разным маршрутам, продолжительность круизов от 2 до 26 дней по всей европейской части России Источник: «ВодоходЪ»

Один из самых продолжительных круизов, запланированных на ближайшее время, — 23-дневное путешествие из Волгограда на теплоходе «Сергей Кучкин». За более чем три недели пассажиры посетят 23 города. В Ярославль судно причалит 29 августа и пробудет у нас в городе с 09:00 до 20:00.

Путешествие на теплоходе «Сергей Кучкин» стоит от 205 700 рублей на человека. В стоимость круиза входит:

проживание в каюте выбранной категории;

трехразовое питание;

экскурсионное обслуживание согласно программе круиза;

культурная программа;

оздоровительные услуги.

Проезд до места посадки и от места высадки, а также напитки, закуски в барах и дополнительные услуги на борту в стоимость не входят.

Теплоход «Сергей Кучкин» построен в 1979 году в Чехословакии. Четырехпалубное судно оснащено современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина корабля — 135,7 м, ширина — 16,8 м, осадка — 2,9 м. Количество посадочных мест — 299.

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