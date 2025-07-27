Плывут же люди! 5 роскошнейших лайнеров России — что у них внутри

Если вам хотя бы раз хотелось отправиться в круиз на шикарном корабле, но вы никак не могли определиться, какой выбрать, то мы сократили варианты до пяти. Зато это — уж точно самые роскошные лайнеры России. И имена им дают соответствующие. До конца лета еще чуть больше месяца, и кажется, что сейчас — самое время познакомиться поближе с этими гигантами, что бороздят водные просторы страны, и узнать, как они выглядят изнутри.
«Мустай Карим»
Самый дорогой лайнер класса люкс «Мустай Карим» назван в честь башкирского поэта.
Эту плавучую четырехпалубную гостиницу длиной 141 метр спустили на воду в 2019 году.
Вместимость лайнера — 309 человек.
На теплоходе 147 кают, и они совсем не уступают номерам в респектабельных отелях.
На борту работает спа, массажный салон, есть сауна, спортзал, два ресторана, два бара, винная библиотека, конференц-зал и даже парикмахерская. Для детей оборудована игровая комната.
Ближайший маршрут на 20 дней стоит 707 тысяч рублей на человека, он захватывает 20 городов: Москва, Углич, Кострома, Плес, Городец, Нижний Новгород, Казань, Тольятти, Самара, Астрахань, Никольское, Волгоград, Саратов, Самара, Болгар, Чебоксары, Нижний Новгород, Городец, Ярославль, Мышкин, Москва. Сейчас сезон, поэтому цена высокая, есть и более бюджетные варианты, на меньшее количество дней. Например, Москва — Тверь — Москва стоит всего 80 тысяч рублей на 3 дня.
«Княжна Виктория»
«Княжну Викторию» впервые спустили на воду в 1982 году, и с тех пор лайнер исправно ходит по разнообразным и живописным маршрутам.
На четырех палубах этого лайнера разместились каюты общей вместимостью в 206 человек.
Каюты преимущественно двухместные, обустроены всем необходимым — от санузла и холодильника до внутреннего телефона и фена.
Желающим отдохнуть, вкусно поесть и выпить можно пойти бар или ресторан, а нацеленные на ЗОЖ гости могут записаться на оздоровительную программу: пойти в спортзал или спа, заняться гимнастикой, выпить фиточай, насладиться кислородным коктейлем и прочими полезными вещами.
Лайнер ходит по красивым маршрутам, от трех дней до недели. Цены начинаются от 30 тысяч рублей и доходят до 50 тысяч рублей.
«Россия»
Этот комфортабельный теплоход класса люкс построили в Германии, а потом полностью модернизировали в Румынии. В России «Россия» ходит с 1972 года.
Внутри он немного напоминает тот, на котором путешествовали герои фильма «Бриллиантовая рука» (18+). Теплоход ремонтируют каждые 10 лет — последняя реновация была в 2017 году.
«Россия» — лайнер только для взрослых, с детьми на борт запрещено, игровых зон и детских клубов тут нет, зато есть винные дегустации, икорные церемонии с дегустацией черной икры, интеллектуальные беседы, игры, концерты и спектакли, на борту есть библиотека.
Четыре палубы, 108 кают, вместительность лайнера — 224 человека.
Если лайнер проходит через этно-культурные регионы, то в ресторане гостей балуют местной национальной кухней.
Стоимость круиза на «России» не столь высока, как на «Мустай Кариме». Маршруты занимают от трех дней до недели. Цена варьируется от 40 тысяч рублей с учетом сезонных скидок и доходит до 150 тысяч рублей. В стоимость включено трехразовое питание, шведский стол.
«Константин Коротков»
Уже не люкс, но всё еще премиум класс, к тому же совсем недавно обновленный — в 2019–2020 годах.
Теплоход назван в честь заслуженного руководителя «Волжского пароходства».
Внутри приятный современный интерьер — даже не скажешь, что это лайнер. Ощущение, пятизвездочный отель в мегаполисе.
Фишка круиза на «Константине Короткове» — блюда из локальных продуктов, отражающие традиции тех мест, которые входят в маршрут, например Углич или Плес. Вместимость 208 человек, 108 кают разных категорий, с санузлом, кондиционером, холодильником. Два ресторана, два бара, панорамные окна обеспечивают потрясающий вид.
Для детей на главной палубе оборудован детский клуб, где с ними занимаются опытные аниматоры. Взрослых туристов ждет развлекательная программа — вечерние концерты, шоу, дискотеки, мастер-классы и прочие полезные и интересные мероприятия. Для ценителей полного релакса работают сауна и массажный кабинет, и даже солярий.
Стоимость путешествия на «Константине Короткове» начинается от 35 тысяч рублей за человека. Самый дорогой круиз в сентябре — 100 тысяч рублей на 7 дней, 8 городов: Москва, Тверь, Углич, Плес, Тутаев, Рыбинск, Мышкин, после лайнер возвращается в Москву.
«Антон Чехов»
Полагаем, объяснять, в честь кого назван этот лайнер, не имеет смысла.
Лайнер премиум класса называют речным пансионатом, он идеален для тех, кто желает провести время с максимальной пользой.
Теплоход построили в 1978 году в Австрии, в 2019 году его полностью модернизировали. Внешне он не сильно отличается от других лайнеров, а внутри удивляет: современные интерьеры и даже бассейн в шлюпочной зоне — такое есть далеко не на каждом теплоходе. По рекам России курсирует всего пять таких судов.
Одновременно на борту «Антона Чехова» могут находиться до 145 пассажиров.
74 каюты, комфортабельные, как номер в гостинице, а окна в пол позволят наслаждаться пейзажами в уединении. Из развлечений концертная программа, настольные игры, танцы, мастер-классы, аниматоры для детей. Для любителей спорта — коллективные зарядки с инструктором, тренажеры, после физических упражнений можно расслабиться в сауне.
Стоимость круиза начинается от 50 тысяч рублей — 5 дней и 5 городов. Дальше по нарастающей: в 230 тысяч рублей вам обойдется путевка на 12 дней, захватывающая сразу 12 городов страны: Нижний Новгород, Казань, Болгары, Самара, Саратов, Волгоград, Ильевка, Романовская, Ростов-На-Дону.
К слову, путешествия на лайнерах привлекательны не только роскошным убранством самих кораблей. Для многих решающее значение имеет время, которое они находятся в пути. И недавно мы выбрали 5 крутейших круизов по России длительностью от 3 до 7 дней.
Хотите отправиться в круиз на лайнере?