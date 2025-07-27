Плывут же люди! 5 роскошнейших лайнеров России — что у них внутри

Изучаем лайнеры премиум и люкс класса Источник: kruiz.online

Если вам хотя бы раз хотелось отправиться в круиз на шикарном корабле, но вы никак не могли определиться, какой выбрать, то мы сократили варианты до пяти. Зато это — уж точно самые роскошные лайнеры России. И имена им дают соответствующие. До конца лета еще чуть больше месяца, и кажется, что сейчас — самое время познакомиться поближе с этими гигантами, что бороздят водные просторы страны, и узнать, как они выглядят изнутри.

«Мустай Карим»

Самый дорогой лайнер класса люкс «Мустай Карим» назван в честь башкирского поэта.

Самый комфортабельный лайнер страны Источник: kruiz.online

Эту плавучую четырехпалубную гостиницу длиной 141 метр спустили на воду в 2019 году.

Вместимость лайнера — 309 человек.

На теплоходе 147 кают, и они совсем не уступают номерам в респектабельных отелях.

На борту работает спа, массажный салон, есть сауна, спортзал, два ресторана, два бара, винная библиотека, конференц-зал и даже парикмахерская. Для детей оборудована игровая комната.

Ближайший маршрут на 20 дней стоит 707 тысяч рублей на человека, он захватывает 20 городов: Москва, Углич, Кострома, Плес, Городец, Нижний Новгород, Казань, Тольятти, Самара, Астрахань, Никольское, Волгоград, Саратов, Самара, Болгар, Чебоксары, Нижний Новгород, Городец, Ярославль, Мышкин, Москва. Сейчас сезон, поэтому цена высокая, есть и более бюджетные варианты, на меньшее количество дней. Например, Москва — Тверь — Москва стоит всего 80 тысяч рублей на 3 дня.

«Княжна Виктория»

«Княжну Викторию» впервые спустили на воду в 1982 году, и с тех пор лайнер исправно ходит по разнообразным и живописным маршрутам.

Лайнер «Княжна Виктория» класса люкс Источник: kruiz.online

На четырех палубах этого лайнера разместились каюты общей вместимостью в 206 человек.

Каюты преимущественно двухместные, обустроены всем необходимым — от санузла и холодильника до внутреннего телефона и фена.

Желающим отдохнуть, вкусно поесть и выпить можно пойти бар или ресторан, а нацеленные на ЗОЖ гости могут записаться на оздоровительную программу: пойти в спортзал или спа, заняться гимнастикой, выпить фиточай, насладиться кислородным коктейлем и прочими полезными вещами.

В интерьере преобладает красный цвет Источник: kruiz.online

Лайнер ходит по красивым маршрутам, от трех дней до недели. Цены начинаются от 30 тысяч рублей и доходят до 50 тысяч рублей.

«Россия»

Этот комфортабельный теплоход класса люкс построили в Германии, а потом полностью модернизировали в Румынии. В России «Россия» ходит с 1972 года.

Круиз захватывает множество городов Источник: kruiz.online

Внутри он немного напоминает тот, на котором путешествовали герои фильма «Бриллиантовая рука» (18+). Теплоход ремонтируют каждые 10 лет — последняя реновация была в 2017 году.

Цены варьируются в зависимости от месяца путешествия Источник: kruiz.online

«Россия» — лайнер только для взрослых, с детьми на борт запрещено, игровых зон и детских клубов тут нет, зато есть винные дегустации, икорные церемонии с дегустацией черной икры, интеллектуальные беседы, игры, концерты и спектакли, на борту есть библиотека.

Выгоднее всего на «России» путешествовать в мае Источник: kruiz.online

Четыре палубы, 108 кают, вместительность лайнера — 224 человека.

Если лайнер проходит через этно-культурные регионы, то в ресторане гостей балуют местной национальной кухней.

Самый дорогой месяц для круиза — июль Источник: kruiz.online

Стоимость круиза на «России» не столь высока, как на «Мустай Кариме». Маршруты занимают от трех дней до недели. Цена варьируется от 40 тысяч рублей с учетом сезонных скидок и доходит до 150 тысяч рублей. В стоимость включено трехразовое питание, шведский стол.

«Константин Коротков»

Уже не люкс, но всё еще премиум класс, к тому же совсем недавно обновленный — в 2019–2020 годах.

Каюта высшей категории Источник: kruiz.online

Теплоход назван в честь заслуженного руководителя «Волжского пароходства».

Внутри приятный современный интерьер — даже не скажешь, что это лайнер. Ощущение, пятизвездочный отель в мегаполисе.

Бар и ресторан с панорамными окнами Источник: kruiz.online

Фишка круиза на «Константине Короткове» — блюда из локальных продуктов, отражающие традиции тех мест, которые входят в маршрут, например Углич или Плес. Вместимость 208 человек, 108 кают разных категорий, с санузлом, кондиционером, холодильником. Два ресторана, два бара, панорамные окна обеспечивают потрясающий вид.

Двухместная каюта, классом чуть пониже, но уютная Источник: kruiz.online

Для детей на главной палубе оборудован детский клуб, где с ними занимаются опытные аниматоры. Взрослых туристов ждет развлекательная программа — вечерние концерты, шоу, дискотеки, мастер-классы и прочие полезные и интересные мероприятия. Для ценителей полного релакса работают сауна и массажный кабинет, и даже солярий.

Просторный ресторан, где кормят блюдами национальных кухонь Источник: kruiz.online

Стоимость путешествия на «Константине Короткове» начинается от 35 тысяч рублей за человека. Самый дорогой круиз в сентябре — 100 тысяч рублей на 7 дней, 8 городов: Москва, Тверь, Углич, Плес, Тутаев, Рыбинск, Мышкин, после лайнер возвращается в Москву.

«Антон Чехов»

Полагаем, объяснять, в честь кого назван этот лайнер, не имеет смысла.

Смотрим, что из себя представляет лайнер премиум класса Источник: kruiz.online

Лайнер премиум класса называют речным пансионатом, он идеален для тех, кто желает провести время с максимальной пользой.

Признавайтесь, захотелось окунуться? Источник: kruiz.online

Теплоход построили в 1978 году в Австрии, в 2019 году его полностью модернизировали. Внешне он не сильно отличается от других лайнеров, а внутри удивляет: современные интерьеры и даже бассейн в шлюпочной зоне — такое есть далеко не на каждом теплоходе. По рекам России курсирует всего пять таких судов.

Неплохо: лежать и смотреть на горизонт Источник: kruiz.online

Одновременно на борту «Антона Чехова» могут находиться до 145 пассажиров.

74 каюты, комфортабельные, как номер в гостинице, а окна в пол позволят наслаждаться пейзажами в уединении. Из развлечений концертная программа, настольные игры, танцы, мастер-классы, аниматоры для детей. Для любителей спорта — коллективные зарядки с инструктором, тренажеры, после физических упражнений можно расслабиться в сауне.

Интересно, Антону Павловичу бы здесь понравилось? Источник: kruiz.online

Стоимость круиза начинается от 50 тысяч рублей — 5 дней и 5 городов. Дальше по нарастающей: в 230 тысяч рублей вам обойдется путевка на 12 дней, захватывающая сразу 12 городов страны: Нижний Новгород, Казань, Болгары, Самара, Саратов, Волгоград, Ильевка, Романовская, Ростов-На-Дону.

К слову, путешествия на лайнерах привлекательны не только роскошным убранством самих кораблей. Для многих решающее значение имеет время, которое они находятся в пути. И недавно мы выбрали 5 крутейших круизов по России длительностью от 3 до 7 дней.