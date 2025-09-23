Пожилых россиян запретят высаживать из транспорта за неоплаченный проезд — каких пенсионеров коснутся нововведения

Сейчас из общественного транспорта запрещено высаживать детей и инвалидов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В России могут запретить высаживать из общественного транспорта пенсионеров старше 75 лет за неоплаченный проезд. С такой инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд», — говорится в обращении.