Пожилых россиян запретят высаживать из транспорта за неоплаченный проезд — каких пенсионеров коснутся нововведения

В России могут запретить высаживать из общественного транспорта пенсионеров старше 75 лет за неоплаченный проезд. С такой инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). Об этом сообщает РИА Новости.
«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд», — говорится в обращении.
Сейчас в России действует закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, а также инвалидов первой группы за неоплаченный проезд. По мнению Лантратовой, данный закон должен распространяться и на другие категории граждан, находящихся в уязвимом положении, в частности, на пожилых людей.