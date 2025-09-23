НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 749мм 77%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,02
EUR 98,96
ДТП со скорой
Вспышки в небе
Закрыли аэропорт
Ярославский бренд покорил Россию
Смягчили приговор
Когда дадут отопление
Очередь из фур у «Озона»
Что будет с «панельками»
Сбили украинские БПЛА
Хотят отдать полигон в концессию
Дороги и транспорт Пожилых россиян запретят высаживать из транспорта за неоплаченный проезд — каких пенсионеров коснутся нововведения

Пожилых россиян запретят высаживать из транспорта за неоплаченный проезд — каких пенсионеров коснутся нововведения

Закон позволит обеспечить дополнительную защиту прав и интересов пожилых граждан

213
Сейчас из общественного транспорта запрещено высаживать детей и инвалидов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUСейчас из общественного транспорта запрещено высаживать детей и инвалидов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Сейчас из общественного транспорта запрещено высаживать детей и инвалидов

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В России могут запретить высаживать из общественного транспорта пенсионеров старше 75 лет за неоплаченный проезд. С такой инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд», — говорится в обращении.

Сейчас в России действует закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, а также инвалидов первой группы за неоплаченный проезд. По мнению Лантратовой, данный закон должен распространяться и на другие категории граждан, находящихся в уязвимом положении, в частности, на пожилых людей.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Общественный транспорт Проезд Пенсионер Дети Инвалид
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
28 минут
К чему все эти полумеры? Сначала запретили высаживать безбилетных детишек, теперь пожилых пенсионеров. Давайте уже запретим вообще высаживать безбилетников - пусть все желающие ездят бесплатно!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление