«Москва требует все больше»: эксперты рассказали, когда запустят электрички ЦТУ из Ярославля в столицу

В Москве чиновники объявили, что в вопросах создания Центрального транспортного узла (ЦТУ) путем продления Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы перейдут от слов к делу уже в 2026 году. И пообещали — в ближайшие пять лет регулярные электрички поедут в Калугу, Тулу, Владимир и Иваново. Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, Ярославль и Рязань стоят в очереди на вторую пятилетку — до 2035 года.

«Планируется преобразовать ж/д транспорт в 11 регионах России, где проживает более 30 миллионов человек — почти четверть населения страны. Будут максимально задействованы уже существующие железнодорожные линии и станции, что позволит минимизировать расходы на создание инфраструктуры и ускорить запуск движения поездов-экспрессов», — сообщили MSK1.RU в ведомстве.

Существующие поезда, связывающие Москву и регионы, будут сохранены: общий интервал движения составит 30 минут. пресс-служба департамента транспорта Москвы

«Московские центральные диаметры» (МЦД) — это система железнодорожных линий в Московской агломерации, созданная на основе уже существующей сети электричек. Они объединяют города, прокладывая маршруты через столицу и превращая их в полноценные транспортные артерии, позволяющие без пересадок пересечь Москву и добраться до ближайших подмосковных городов.

Сколько будет стоить проезд и к каким вокзалам будут прибывать электрички в городах, пока не решили.

Когда МЦД запустят в Ярославль

В департаменте также обозначили план работы на подготовку запуска поездов и озвучили сроки.

«Тарифная система для продленных диаметров за пределами действующих маршрутов МЦД будет разработана позже. Для этого сначала нужно принять решения по типам поездов, графику и интенсивности движения, а также доработать финансово-юридическую схему работы и оценить объём выручки перевозчиков», — прокомментировали специалисты.

Проект связности ЦТУ в Ярославле реализуют в соответствии с паспортом федерального проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла» в течение 10 лет.

Зачем продлять МЦД в Ярославль

Московские чиновники обещали, что электрички в соседние регионы будут ходить каждые 30 минут Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман назвал плюсы продления диаметров до регионов, в частности до Ярославля. Запуск поездов, по его словам, может не только повысить туристическую привлекательность, но и позволит получить рабочие руки.

При чем поездки могут организовывать и жители регионов в Москву и москвичи — в регионы.

«Сейчас с такими полузакрытыми границами и дороговизной поездок за рубеж москвичи попытаются выбираться хоть куда-то. Если как-то улучшится транспортная доступность городов, то возможно туда поедут люди на выходные, на один день», — рассказал он.

С этим мнением согласен транспортный аналитик и автор Telegram-канала «Маршрут построен» Владислав Булгаков. После запуска ЦТУ регионы получат свои бонусы в виде удобного и быстрого способа добраться до столицы, где можно погулять в выходные или найти более высокооплачиваемую работу.

«Туризм работает и в обратную сторону — москвичи смогут проще планировать поездки в соседние города, — объяснил транспортный аналитик. — Сейчас с этим сложно: либо нужно брать гостиницу, а они в сезон в Рязани или Ярославле, к примеру, могут быть дороже, чем в Петербурге. А тут можно будет съездить и на один день. А в большинстве городов больше суток особо и делать нечего».

Сейчас МЦД связывает Москву и города Московской области Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

По мнению урбаниста Аркадия Гершмана, удаленщики могут рассматривать возможность переезда в малые и средние города. Также из Москвы в регионы могут потянуться и пенсионеры.

«Не хотите жить в человейнике где-нибудь в Москве или ближнем Подмосковье с видом на трассу или парковку? Приезжайте к нам. Если вам что-то нужно в Москве — садитесь в электричку и добирайтесь за два часа до центра, аэропорта и куда-либо, — объяснил Аркадий Гершман. — Кто будет условно сдавать квартиру в Москве, а сам жить где-нибудь поближе к природе, но при этом не вдали цивилизации».

Москва превращается в монстра, где довольно сложно жить, если хочется чуть другого — спокойствия, среднеэтажного города, где все в пешей доступности Аркадий Гершман урбанист

Однако для того, чтобы это сработало местные власти должны определить для себя городские стратегии.

«Такие города должны понять, чем они отличаются от Москвы, а не просто уничтожать все свои плюсы, превращая все в „москвоподобное что-то“», — отметил урбанист.

Аналогичные скоростные транспортные системы, по словам урбаниста, работают во многих мегаполисах мира. Аркадий Гершман привел в пример систему RER в Париже (система скоростного железнодорожного транспорта, обслуживающая Париж и пригороды. — Прим. Ред.) или в Лондоне.

«Возможен отток населения»

При этом Москва при продлении диаметров в регионы получит еще больший приток рабочей силы, конкуренция за зарплаты усилится.

«Москве нужны руки. Она, как монстр: требует больше и больше людей. И понятно, что чем лучше будет инфраструктура, тем будет этот процесс проще устроен, — рассказал MSK1.RU урбанист. — Ну и плюс, я думаю, будет меньше автомобильного трафика въезжать в Москву, что разгрузит уже просто трассы и улицы города. Ну и плюс, естественно, политические эффекты: хороший сервис, хорошая инфраструктура — на этом зарабатывают очки».

Так, собственно, происходит во всём мире, и Москва тут не исключение. То есть для Собянина вся эта железнодорожная история — в первую очередь, политические плюсы. Аркадий Гершман урбанист

При этом транспортный аналитик Владислав Булгаков полагает, что некоторые компании подумают о переносе офисов или производств из столицы в другие города.

«Добираться станет проще, рабочая сила дешевле, чем в Москве, да и аренда с другими расходами ниже, — поделился мнением эксперт. — Это даже хорошо для регионов — дополнительные налоги. Конечно, уникальные высококвалифицированные специалисты никуда из Москвы не уедут, а вот более простые сборочные производства — вполне могут переехать».

И конечно, жилье возле железнодорожных станций снова подорожает, это уже видно по тому, как активно строят апартаменты у МЦД в Москве. Владислав Булгаков транспортный аналитик

Сейчас, по мнению экспертов, одна из главных проблем МЦД состоит в том, что они замедлили все дальние электрички. Чтобы это исправить, нужны дополнительные пути, которые как раз планируют построить.

«Появятся быстрые экспрессы, которые будут обычными электричками по тарифу МЦД, а не дорогими „Ласточками“, — добавил Булгаков. — Они не будут делать лишних остановок в городе, только на ключевых станциях пересадок на метро. Это сэкономит время пассажирам и разделит потоки между пассажирами существующего МЦД и дальнего пригорода. Дальние электрички, скорее всего, будут ехать в основном сидя, так как они не будут останавливаться на каждом полустанке».