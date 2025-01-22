«Время в пути — всего 1 час»: сравниваем, как и за сколько можно добраться из Ярославля в Москву

Сколько стоит перелет Ярославль — Москва Источник: пресс-служба АО АК «РусЛайн»











Многие ярославцы ездят в столицу хотя бы один раз в год. Добраться до Москвы из столицы Золотого кольца можно разными способами: на самолете, поезде, автобусе или личном авто. Мы решили изучить, какой способ будет самым дешевым, а какой самым быстрым. Публикуем обзор.

Авиаперелет за 55 минут

Авиасообщение между городами вернули в расписание аэропорта в Туношне в октябре 2024 года.

— Время в пути — всего 1 час, а не 4–5. Никаких пробок, долгих и утомительных поездок наземным транспортом. Комфорт, как в бизнес-классе (ну почти). Цена — от 2085 рублей в одну сторону, — рассказали 21 января в пресс-службе АО АК «РусЛайн».

Вылеты назначены по пятницам и воскресеньям. Пятничный вылет из Москвы стоит в расписании в 18:30, из Ярославля в Москву — в 20:10. Обратно по воскресеньям: из Ярославля в Москву — в 20:10, из Москвы в Ярославль — в 18:30.

Полеты выполняет воздушное судно Bombardier CRJ100/200 на 50 мест.

Расписание авиарейсов Москва — Ярославль Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Альтернативы

Уехать в столицу из Ярославля также можно на поездах. Самый быстрый из расписания — поезд 741Я Кострома — Москва. Из Ярославля он отправляется в 08:21 со станции Ярославль Московский, время в пути — 2 часа 58 минут, стоимость места от 2414 рублей.

Кроме того, есть дневной экспресс № 101Я, который отправляется в 06:55 ежедневно, время в пути — 3 часа 27 минут. Стоимость билета — от 1174 рублей.

Ежедневно между Ярославлем и Москвой курсируют автобусы, время в пути — чуть больше четырех часов, стоимость билетов от 4407 рублей.

Маршрут на авто

На машине придется проехать 265 километров, без учета пробок на поездку уйдет около четырех часов. По оценкам опытных автомобилистов, на дорогу в одну сторону уйдет от 20 до 23 литров. К примеру, на поездку на иномарке Hyundai Solaris, которую заправляют 95-м, придется потратить чуть больше тысячи.

— Чтобы доехать из Ярославля в сторону Москвы, я заливаю где-то 20 литров бензина. По 54 рубля за литр — 1080 рублей. Цена в одну сторону, но в любом случае нужно потратить больше, чтобы проехать по самому городу и, соответственно, обратно, — рассказал в беседе с 76.RU ярославский автомобилист.

К слову, дойти пешком из Ярославля до столицы, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», можно за 2 дня 5 часов 31 минуту.

Пешком из Ярославля до Москвы можно дойти за два дня Источник: «Яндекс.Карты»









